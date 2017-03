LeBron James et Russell Westbrook voient triple

LeBron James a relancé Cleveland, en proie au doute après quatre défaites en cinq matches, en assommant Détroit (126-98) avec son 10e «triple double» de la saison. James a fini la rencontre avec 16 points, 11 rebonds et 12 passes décisives en seulement 26 minutes de jeu.

Il s'est offert son troisième «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) lors de ses quatre dernières matches et a atteint pour la première fois dans sa carrière le chiffre symbolique des 10 «triples».

Si ses précédentes prouesses statistiques n'ont pas vraiment profité aux champions NBA en titre battus en mars par Boston, Miami (deux fois), Détroit et Houston, «King James» a idéalement lancé la rencontre, déjà décidée après le premier quart-temps (44-26).

Kyrie Irving a fini meilleur marqueur du match avec ses 26 points et les Cavaliers ont marqué un total de 19 paniers à trois points sur 30 tentés.

Autre bonne nouvelle pour James et ses coéquipiers, Kevin Love, qui manque cruellement sous le paniers depuis qu'il a été opéré mi-février d'un genou, devrait faire son retour dès cette semaine. Pour son premier match en NBA depuis deux ans, le pivot Larry Sanders, recruté cette semaine après la grave blessure d'Andrew Bogut, n'a eu que deux minutes de jeu à se mettre sous la dent et n'a pas marqué.

Avec cette 44e victoire en 66 matches, Cleveland a repris ses aises en tête de la conférence Est devant Boston (42 v-25 d) et Washington (41 v-25 d)

33e «triple double» pour Westbrook

Le meneur d'Oklahoma City Russell Westbrook a signé son 33e «triple double» de la saison avec ses 25 points, 19 passes décisives et 12 rebonds lors de la victoire (122-104) de son équipe à Brooklyn, mardi.

Westbrook se rapproche du record du légendaire Oscar Robertson qui avait bouclé la saison 1991-92 avec 41 «triple doubles» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus). Il lui reste 15 matches de saison régulière pour égaler Robertson avec huit «triples», voire le dépasser, avec neuf «triples» ou plus.

Westbrook qui est aussi le meilleur marqueur du Championnat 2016-17, cimente avec ses étourdissantes statistiques son statut de favori pour le trophée de meilleur joueur de la saison (MVP). Lorsqu'il a capté son dixième rebond, synonyme de 33e «triple double», à quatre minutes de la fin du match, les supporteurs des Brooklyn Nets se sont spontanément levés et l'ont chaleureusement célébré aux cris de «M-V-P, M-V-P».

OKC a enchaîné une troisième victoire consécutive et a décroché sur le terrain de la plus mauvaise équipe de la saison sa première victoire en déplacement depuis le 25 janvier. Le Thunder est 6e de la conférence Ouest (38 v-29 d), sur les talons des Clippers (5e, 40 v-27 d), mais aussi sous la menace de Memphis (7e, 37 v-30 d).

Capela en play-offs

Les Houston Rockets du Suisse Clint Capela ont décroché leur billet pour les play-offs mardi, sans jouer, à la faveur de la défaite de Portland à La Nouvelle-Orléans (100-77). Les Rockets sont en effet assurés de finir au pire 8e de la conférence Ouest, même s'ils devaient perdre leurs 15 derniers matches de saison régulière.

Avec son bilan de 29 victoires et 37 défaites, Portland, actuellement 9e, accuse en effet 17 victoires de retard sur Houston et ne peut donc plus rattraper les Rockets. Houston est la troisième équipe après Golden State et San Antonio à avoir son billet pour les play-offs qui débutent le 15 avril.

La saison dernière, James Harden et ses coéquipiers avaient décroché leur qualification lors de la dernière journée de la saison régulière. Ils avaient ensuite été dominés par Golde State 4 à 1 au premier tour. Il s'agira pour la franchise texane, double championne NBA (1994 et 1995), de sa cinquième participation consécutive aux play-offs. (afp/nxp)