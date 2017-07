Le champion d'Europe est suisse

Le Suisse Jan Lochbihler a obtenu le titre de champion d'Europe à Bakou, dans la discipline non-olympique du fusil 300 m couché.

Le Soleurois a obtenu 598 points et 38 mouches. Il a devancé l'Allemand Frank Fleischmann (595/42) et le Slovène Rajmond Devebec (595/31). C'est la première médaille suisse depuis le début du championnat d'Europe.

Les dames se distinguent

La Suisse a enchaîné avec une deuxième médaille d'or, dans la compétition par équipes dames au fusil 300 m trois positions (non olympique). Silvia Guignard, Myriam Brühwiler et Andrea Brühlmann ont amassé 1699 points, soit plus que les Polonaises (1689) et les Ukrainiennes (1678). En individuel, Silvia Guignard a été classée 4e, à un point du bronze. (si/nxp)