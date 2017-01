Le Cléac'h se détache au large du Cap-Vert

Et si tout se jouait au large du Cap Vert? A environ une semaine de l'arrivée, Armel Le Cléac'h a creusé une avance significative sur son poursuivant de longue date, Alex Thomson, voguant à toute allure vers sa première victoire dans le Vendée Globe.

Le skipper français (Banque populaire VIII) a le mieux géré la sortie du Pot au noir que son concurrent. Alors que le Gallois (Hugo Boss) était revenu sur lui et ne comptait plus que 70 milles de retard lundi matin, Le Cléac'h a trouvé un second souffle au large de l'archipel africain: il a relégué son coriace concurrent à 241,5 milles au pointage de 18h, mercredi. Une brise de 20 noeuds (37 km/h) le pousse vers les Sables-d'Olonne, sur la côte Atlantique française, où il est attendu le 19 janvier, selon les organisateurs.

Météo imprévisible

Cela faisait cinq jours que l'écart s'était stabilisé sous la barre des 200 milles (370 km). En donnant ce coup de rein si près de l'arrivée, Le Cléac'h semble s'être dégagé la route jusqu'à la victoire. Pour autant que le mauvais temps ne s'abatte pas sur lui, car la situation météo peut encore réserver des surprises.

«La situation météo est inhabituelle sur l'océan Atlantique (...) Avec des conditions orageuses et un vent très instable en force et en direction, les conditions sont exigeantes pour les skippers», constatent les organisateurs.

Une dépression au large des îles Canaries brouille ainsi les radars et rend la ligne droite jusqu'en Vendée encore plus tortueuse. Toujours à l'affût, Alex Thomson pourrait en profiter pour tenter un nouveau come-back.

Le Genevois Alan Roura (La Fabrique) navigue toujours en 13e position. Il compte plus de 6000 milles de retard sur le leader. (si/nxp)