La première place des Cavs est en grand danger

Le champion NBA en titre Cleveland a subi mercredi un nouveau et inquiétant revers, en s'inclinant nettement à Denver 126 à 113.

Les Cavaliers n'arrivent plus à enchaîner les victoires: il faut remonter à fin février pour trouver trace d'une série supérieure à deux victoires consécutives. Depuis, LeBron James et ses coéquipiers avancent à un rythme indigne d'un prétendant un titre: ils ont perdu six de leurs 10 derniers matches.

Tyronn Lue dispose pourtant d'un effectif au complet, avec les retours de Kevin Love et de J.R. Smith. Mais son équipe n'a jamais réussi à maîtriser des Nuggets qui doivent finir fort s'ils veulent participer aux play-offs (8e, 34 v-37 d).

Cleveland-Boston, l'affiche

Kyrie Irving a pourtant marqué 33 points, mais James a été limité à 18 points. Sous l'impulsion de Nikola Jokic (16 pts et 10 rbds), Denver, déjà vainqueur mi-février de Golden State, grand favori pour le titre 2017, comptait 20 points d'avance avant même la fin de la 2e période.

Après cette 24e défaite de la saison, Cleveland ne compte plus qu'une victoire d'avance sur Boston, vainqueur d'Indiana (109-100) et 2e de la conférence Est (46 v-26 d). Le duel entre les deux meilleures équipes de l'Est le 8 avril s'annonce explosif. (afp/nxp)