Harden voit triple mais Houston chute

La star de Houston James Harden a signé son 18e «triple double» de la saison, sans pouvoir empêcher la défaite des Rockets à La Nouvelle-Orléans 128 à 112, vendredi.

Harden, à la lutte avec Russell Westbrook pour le trophée de meilleur joueur de la saison (MVP), a fini la rencontre avec 41 points, 14 rebonds et 11 passes décisives. Il s'agit de son sixième «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 40 points et plus, nouveau record en NBA.

Houston est déjà qualifié pour les play-offs

Mais les Rockets ont compté jusqu'à 23 points de retard sur les Pélicans, pourtant privés de DeMarcus Cousins, touché à un genou. La franchise texane est revenue à onze points (114-103) à cinq minutes de la sirène, mais elle n'a pas réussi à poursuivre sa remontée.

Anthony Davis, discret lors des deux premières périodes, a marqué 24 points et capté 14 rebonds, ce qui a permis à «NOLA» de signer sa 28e victoire en 69 matches (12e).

La Nouvelle-Orléans accuse cinq victoires de retard sur Denver qui occupe la 8e place, la dernière qualificative pour les play-offs. Houston, déjà qualifié pour les play-offs, reste 3e avec 47 victoires et 22 défaites. (afp/nxp)