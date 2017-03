Golden State ramène Houston sur terre

Golden State a aligné une huitième victoire consécutive en s'imposant, mardi, dans la salle des ambitieux Houston Rockets 113 à 106.

Grâce aux 32 points de Stephen Curry, meilleur marqueur de la rencontre, les Warriors ont conforté leur première place au classement de la conférence Ouest avec 60 victoires en 74 matches. A moins de trois semaines du début des play-offs, ils ont surtout montré à James Harden et à ses coéquipiers le chemin qui leur restait à parcourir pour viser le titre NBA.

La franchise d'Oakland, toujours privée de Kevin Durant, blessé au genou début mars, comptait déjà 17 points d'avance au début de la deuxième période grâce à Curry, Klay Thompson (25 pts) et Draymond Green (19 pts).

Le retard de Houston est brièvement repassé sous la barre des dix points à deux minutes de la fin du temps réglementaire mais Curry a redonné de l'air à son équipe avec un tir primé.

Harden a fini la rencontre avec 24 points, 11 rebonds et 13 passes décisives, soit son 20e «triple double» (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) de la saison, mais «The Beard» (littéralement «la barbe») a manqué de précision, à l'image de toute son équipe. Face à la défense de Golden State, il n'a marqué que 5 paniers sur 20 tentés et son équipe, impressionnante d'efficacité face à Oklahoma City dimanche (137-125), n'a inscrit que 5 paniers à trois points sur 31 tentés.

Le Genevois de Houston Clint Capela a quant à lui bien tenu la raquette en marquant 21 points à 90% de réussite et en gobant 7 rebonds. (afp/nxp)