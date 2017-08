Direct: Bolt n'a pas partie gagnée

Le Jamaïcain, en quête d'un 4e titre mondial sur la distance, a été devancé en demi-finale par l'Américain Christian Coleman (9''97 contre 9''98). Les deux hommes se sont toisés du regard à quelques mètres de la ligne. Mais Bolt n'a pas semblé avoir plus de marge que l'universitaire du Tennessee. Coleman, 21 ans, a pris un départ canon, et Bolt, l'octuple champion olympique, a dû s'employer à fond pour revenir. Dans ses grandes années, il aurait passé l'épaule sur les derniers mètres, mais là, il lui a manqué un petit quelque chose. Mais ce n'était qu'une demi-finale, et l'icône jamaïcaine reste favorite pour la finale (22h45 ce samedi).

Bolt a en effet toujours répondu présent dans les grands rendez-vous jusqu'à présent et a toujours exercé une emprise psychologique sur ses rivaux. Coleman, la révélation de la saison, saura-t-il y échapper?

Les autres hommes paraissent en retrait. Le troisième chrono des trois séries a été signé par le Jamaïcain Yohan Blake (10''04). Le Sud-Africain Akani Simbine (10''05) a fait bonne impression, alors que l'Américain Justin Gatlin (10''09) aura de la peine à monter sur le podium. Le Français Jimmy Vicaut (10''09) s'est aussi qualifié, ainsi que le Chinois Bingtian Su (10''10) et le Britannique Reece Prescod (10''05).

Le dernier 100 mètres d'Usain Bolt sera également à suivre dès 22h45.

Wilson éliminé

Alex Wilson n'a pas brillé en demi-finale du 100 m des Mondiaux. Le Bâlois, qui s'était qualifié «par les poils» à l'issue des séries, a été éliminé avec le moins temps de sa course, en 10''30.

«Je ne peux pas dire grand chose de bien. Je n'ai pas atteint mon but», a déclaré le recordman de Suisse (10''11), qui va désormais se concentrer sur le 200 m à Londres, sa distance de prédilection.

C'est la première fois qu'il se qualifiait pour une compétition majeure sur la ligne droite. Après une première partie de course correcte, Wilson s'est désuni sur la fin et n'a eu aucune chance face aux cadors de la série. Celle-ci a été remportée en 10''04 par Yohan Blake, le champion du monde 2011. Wilson se classe 22e au final, sur 24 demi-finalistes.