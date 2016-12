Cologna tentera de se relancer

Avec une 7e place comme meilleur résultat cette saison, le Grison Dario Cologna peine pour l'instant à donner sa pleine mesure.

Cologna n'a pas encore marqué de points de Coupe du monde cet hiver en sprint. Il ne compte donc certainement pas grappiller beaucoup de secondes de bonifications samedi lors du sprint en skating de la 1re étape et devra donc attendre le deuxième des sept tronçons, un 10 km en classique avec départ en ligne le dimanche, toujours dans le Val Müstair, pour être au contact.

Plus que ses récents résultats, c'est l'expérience qui parle en faveur du Grison. Il est le seul fondeur à avoir remporté trois fois le Tour de Ski. Le Norvégien Martin Johnsrud Sundby, tenant du titre et vainqueur également en 2014, pourrait le rejoindre à ce palmarès et faire oublier ainsi, tant que faire se peut, sa disqualification pour dopage au Ventoline sur l'édition 2014-15.

Sundby partira à nouveau favori. Il a gagné les huit derniers Tours (épreuves sur plusieurs jours, comprenant aussi notamment les finales de la Coupe du monde) auxquels il a participé, si l'on excepte le Tour de Ski 2015. Avec ses compatriotes Finn Haagen Krogh et Emil Iversen, il peut permettre à la Norvège de fêter un nouveau triplé. Les autres principaux contradicteurs, outre éventuellement Cologna, devraient être le Suédois Marcus Hellner et l'imprévisible Sergey Ustiugov, «survivant» d'une équipe russe décimée par les affaires de dopage.

Aux yeux de l'entraîneur en chef des Suisses Christian Flury, six ou sept athlètes entrent en ligne de compte pour le podium final, dont Cologna (qui en compte déjà cinq, le dernier toutefois en 2013...). L'athlète du Val Müstair a été victime d'un refroidissement à mi-décembre, qui l'a contraint à renoncer aux courses de La Clusaz. Mais il a bien repris l'entraînement et aborde l'épreuve avec confiance. En sachant que son objectif est fixé sur les Mondiaux de Lahti en Finlande, en février.

Huitième il y a douze jours du 15 km (skating) de La Clusaz, Toni Livers affiche une forme ascendante et peut espérer pointer dans le top 10 sur une étape ou l'autre. Les autres coureurs suisses de distance, comme Jonas Baumann et Curdin Perl, en proie à des problèmes de santé ces derniers temps, auront plus de peine.

Les espoirs de von Siebenthal

Nathalie von Siebenthal se rapproche de l'élite et, à 23 ans, a les moyens de terminer l'épreuve dans les dix premières. L'ambitieuse Oberlandaise avait fini 15e l'an dernier et progresse avec régularité, comme le montrent ses trois résultats dans le «top 15» cette saison dans les trois courses de distance en skating qu'elle a disputées (6e, 12e et 15e).

Les autres Suissesses en lice, Laurien van der Graaff, Nadine Fähndrich et Heidi Widmer, ne disputeront au maximum que les deux premières étapes.

A noter que c'est la troisième fois que le Val Müstair accueille ce grand rendez-vous, un tour de force pour cette petite vallée de 1400 habitants, qui dispose pour l'occasion d'un budget de 1,4 million de francs.

Marit Björgen et Therese Johaug, gagnantes des trois dernières éditions (Johaug en 2013-14 et 2015-16), ne seront pas présentes cette année mais qu'à cela ne tienne: la victoire ne devrait guère échapper à une Norvégienne. Heidi Weng et Ingvild Flugstad Oestberg, qui occupent les deux premières places de la Coupe du monde, sont prêtes à reprendre le flambeau. Les Suédoises Stina Nilsson et Charlotte Kalla ainsi que la Finlandaise Krista Pärmäkoski tenteront de les titiller. (si/nxp)