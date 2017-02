Cleveland en forme les Knicks coulent

Le champion NBA en titre Cleveland s'est imposé 132 à 117 dans la salle d'Indiana grâce à Kyle Korver qui, un mois après son arrivée, commence à trouver ses repères. Korver, qui a quitté il y a tout juste un mois Atlanta, son équipe depuis 2012, a marqué 29 points en étant remplaçant. Il a fait mouche à trois points à huit reprises et a capté cinq rebonds.

Chargé de faire oublier J.R. Smith, absent de longue durée après une opération du pouce droit, l'ailier n'avait plus marqué autant de points en un match depuis février 2007. Il a fini co-meilleur marqueur de la rencontre, à égalité avec son coéquipier Kyrie Irving. La star des Cavaliers LeBron James a ajouté 25 points, neuf passes décisives et six rebonds, ce qui a offert à Cleveland sa quatrième victoire de suite, la 36e en 51 matches.

Drôle de soirée au au Madison Square Garden

De leur côté, les New York Knicks s'enfoncent dans la crise: ils ont encore perdu devant leur public mercredi, 119-115 face aux Clippers, et l'une de leurs anciennes gloires a été arrêtée pendant le match pour avoir critiqué le propriétaire.

Les Knicks ont concédé leur troisième défaite de suite au Madison Square Garden et s'éloignent irrémédiablement des play-offs. La franchise new-yorkaise, qui n'a plus participé aux play-offs depuis 2013, est désormais 12e de la conférence Est, à trois victoires de la 8e place.

Carmelo Anthony a pourtant marqué 28 points, mais le star des Knicks évolue dans un climat difficile, son président Phil Jackson ne faisant plus mystère qu'il souhaite sans débarrasser. (AFP/nxp)