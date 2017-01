Au courage, Chênois s’est offert la peau du LUC

Le VBC Chênois s’est offert un jubilatoire succès de prestige en dominant le LUC 3-2, samedi au terme d’un derby lémanique ébouriffant! On ne donnait pourtant guère cher des chances des hommes de Carlos Carreño alors qu’ils étaient menés deux manches à rien, après avoir notamment manqué deux balles de set dans la première… Mais Luka Babic et ses coéquipiers ont réussi l’impossible en inversant la tendance, poussant des Vaudois médusés dans les cordes pour s’adjuger le tie-break 15-12.

Un set initial perdu 25-27 malgré deux occasions de le boucler, un second lâché 23-25: une fois encore, le scénario d’un Chênois tout proche mais cédant inévitablement dans le money-time semblait prendre corps. Emmenés par leur top scorer monténégrin, déchaîné et intenable pour les hommes de Georges-André Carrel, les Genevois ont toutefois complètement relancé la partie face à des Vaudois cafouillant leur volley, à l’image de la balle de set de la 4e manche.

Plus rien ne pouvait arrêter les Chênois, d’autant que l’arbitre principal leur donna un coup de pouce dans le 5e set en leur permettant de mener 14-11 sur un point qui aurait dû revenir au LUC… Pas de quoi néanmoins remettre en cause la légitimité du succès des Genevois, qui ont arraché quelques échanges d’anthologie. «On voulait absolument gagner ce match devant notre public, cela fait tellement de bien de battre le LUC!» se réjouissait Stepan Abramov.

Le capitaine mettait cette victoire sur le compte d’un physique irréprochable: «On travaille dur, on passe des heures au fitness sans jamais prendre un jour de congé. Le travail et nos sacrifices payent.» Et «Charly» Carreño de rebondir: «On a fait le même match que contre Amriswil, mais cette fois on est allé au bout, avec l’aide de nos supporters. Nous avons su prendre un bon départ dans la 3e manche et conserver un niveau de jeu élevé jusqu’à la fin.»

TELEGRAMME

Chênois 3-2 Lausanne UC

Les sets: 25-27; 23-25; 25-19; 25-14; 15-12.

Sous-Moulin, 400 spectateurs.

Arbitres: MM. Nellen/Grellier.

Chênois: Simonin, Huber, Palharini, Babic, Abramov, Coco; Ruca.

LUC: Carrel, Kapur, Djokic, Stevanovic, Zeller, Bozic; Altanov, Ulrich, Tomasetti, Brzakovic. (TDG)