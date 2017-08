400 m haies: Hussein et Sprunger à fond d'entrée

Lea Sprunger et, dans une moindre mesure, Kariem Hussein, visent la finale, tandis que Petra Fontanive et Yasmin Giger n'auront guère de marge dès les séries. Hussein, dimanche, sera le premier à fouler le stade olympique de Londres. La saison du champion d'Europe 2014 n'a pas été très brillante jusqu'à présent (20e chrono mondial en 48''79), mais le Thurgovien semble s'en accommoder. «Je suis plutôt content, même si je n'ai pas fait d'exploit. Ici à Londres, je regarde tour après tour.» Il semble à l'aise en Angleterre: «Je n'ai encore jamais vu un pays aussi enthousiaste pour le sport», a observé l'étudiant en médecine.

Dès les séries, il devra se montrer très «sérieux», car la concurrence est vive et très changeante dans cette discipline technique souvent riche en surprises. Qui aurait vu venir par exemple l'athlète des Iles vierges britanniques Kyron McMaster, no 1 mondial cette saison en 47''80?

Chez les femmes (séries lundi), la hiérarchie est plus rigide. Les Américaines, emmenées par la championne olympique Dalilah Muhammad, ont enflammé le début de saison. Trois de leurs représentantes ont ainsi couru en moins de 53''. Lea Sprunger ne se permettra pas le luxe de calculer en séries en vue d'éventuellement économiser des forces pour la suite: «Je serai à fond dès le début», explique la Vaudoise, 2e à Athletissima en 54''29. «J'éprouve aujourd'hui plus de plaisir sur 400 m haies, depuis que j'ai réduit le nombre de mes foulées (de 15 à 14) entre les obstacles, jusqu'à la 5e haie. Je peux mieux me déployer. Mais je dois encore gagner en fluidité lorsque je repasse en 15 foulées après la 5e haie.»

Pour Lea Sprunger, éliminée en séries aux JO de Rio l'été passé et 13e aux Mondiaux de Pékin pour ses grands débuts sur la discipline en 2015, il s'agit désormais de franchir un cap. L'accès à la finale devrait se jouer autour des 54''3, estime son coach Laurent Meuwly. Mais foin de calculs. La Vaudoise devra d'abord se montrer à la fois forte dans la tête et relax, accessoirement solide techniquement, en sachant qu'elle possède largement les capacités physiques et la vitesse requises.

Petra Fontanive a éclaté cette saison en pulvérisant son record personnel en juin à Genève (54''56). Libre dans sa tête, excellente tacticienne et technicienne, la Zurichoise peut très bien aller titiller sa coéquipière. Yasmin Giger, elle, toute auréolée de son titre européen juniors (en 55''90), effectuera son baptême du feu chez les «grandes».

Trois Suissesses au départ d'une même discipline à ce niveau - sans compter Hussein mais aussi Dany Brand, forfait mais ayant réalisé les minima -, c'est rarissime. Le 400 m haies, une discipline taillée pour les Suisses? «Cette épreuve est très technique et requiert des qualités variées ainsi que beaucoup de travail et de ténacité. Ces vertus correspondent assez aux habitudes suisses. Nous avons une vraie culture dans cette discipline et de bons coaches», relève Peter Haas, chef technique à Swiss Athletics. Du reste, un des derniers podiums suisses aux Mondiaux avait été celui de Marcel Schelbert sur 400 m haies, en 1999 à Séville. (si/nxp)