Yannick Noah: «On a bossé sur cette équipe de Suisse»

Toujours de bonne humeur, Yannick Noah aborde son retour sur la chaise de capitaine de l'équipe de France avec le sourire. Il craint un peu la Suisse mais se montre optimiste pour ce week-end.

Yannick, êtes-vous surpris par l'équipe de Suisse alignée par Heinz Günthardt?



Non. On se préparait à jouer cette équipe de Suisse-là. Enfin, ce sont surtout les joueuses qui s'y attendaient. Moi je les écoutais car je connais moins le tennis féminin. Mais on avait bossé là-dessus, on s'est préparé en fonction de cette équipe.

Est-ce plus facile de débarquer comme ça le lundi sans vraiment connaître vos joueuses?



Je ne me suis pas vraiment posé cette question. Mais peu importe comment les choses se présentent, je m'adapte. Je ne connaissais que peu les filles mais la situation est agréable. Je prends du plaisir à être avec des filles pleines de vie, souriantes. Ça bosse bien, on avance ensemble.

Comment se passe justement cette semaine?



C'est un échange permanent. Il n'y a pas que moi donne des conseils. J'écoute aussi mes joueuses. Elles me donnent également des infos. Il ne faut pas oublier qu'elles ont un passé ensemble, qu'elles ne débarquent pas aujourd'hui en Fed Cup. Et puis, les changements font toujours du bien alors ces premiers jours ensemble sont forcément positifs. Mais bon, c'est comme la première semaine à l'école. Le prof tu l'aimes bien même s'il est nul.

Mary Pierce est à vos côtés. Était-ce important de pouvoir vous appuyer sur ses conseils?



Avec Mary on a vécu des trucs forts ensemble (ndlr: victoire en Fed Cup 1997). Alors oui c'est un sérieux appui. Elle connaît le tennis, elle connaît les joueuses et elle était en Australie pour les observer. Et puis, elle a une autre méthode de travail que nous les Français. Mary a été "élevée" à l'école de Nick Bollettieri, à l'Américaine. Ça ne peut pas faire de mal à notre équipe. (TDG)