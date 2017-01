Witsel cède à son tour aux sirènes chinoises

La Chine poursuit sa retentissante offensive sur le football mondial. Le milieu de terrain Axel Witsel (28 ans), sous contrat au Zenit Saint-Pétersbourg, s'est engagé pour quatre ans avec le Tianjin Quanjian FC, où l'international belge touchera un salaire annuel de 18 millions d'euros, affirme lundi la presse belge.

Selon le site internet de la RTBF, Witsel rejoint avec effet immédiat le club entraîné par l'Italien Fabio Cannavaro, champion du monde et Ballon d'Or 2006. Révélé au Standard de Liège, le milieu de terrain a ensuite évolué au Benfica Lisbonne et au Zenit. Il était proche d'un accord avec la Juventus de Turin pour y évoluer dès la saison prochaine avant de renoncer et d'opter pour la Chine.

Witsel est l'un des cadres de l'équipe nationale belge. Il totalise actuellement 71 sélections (7 buts). Son avenir chez les Diables Rouges est désormais remis en question, commentent les médias belges.

Course folle

La Chine s'est lancée en décembre dans une course folle pour faire venir dans son championnat des joueurs de renom. L'Argentin Carlos Tevez est devenu le joueur le mieux payé au monde en termes de salaire, avec 38 millions d'euros par an qui lui verse Shanghai Shenhua.

Quelques jours plus tôt, le milieu brésilien de Chelsea Oscar avait signé au Shanghai SIPG, pour un transfert record pour l'Asie de 71 millions d'euros. (ats/nxp)