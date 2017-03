Williams forfait pour Indian Wells et Miami

La N.1 mondiale, l'Américaine Serena Williams, a déclaré forfait mardi pour les tournois d'Indian Wells (9-19 mars) et de Miami (22 mars-2 avril) en raison de problèmes aux genoux.

«Je dois déclarer forfait pour les tournois d'Indian Wells et de Miami. Je n'ai pas pu m'entraîner à cause de mes genoux», a expliqué Williams dans un communiqué diffusé par les organisateurs du tournoi d'Indian Wells.

«Je suis déçue de ne pas pouvoir participer à ces tournois. Je vais continuer à aller de l'avant et à rester positive, je me réjouis de revenir sur le circuit le plus rapidement possible», a poursuivi la cadette des soeurs Williams.

L'Américaine, 35 ans, devait disputer à Indian Wells, dans le désert californien, son premier tournoi depuis son sacre à Melbourne, le 23e titre en Grand Chelem de sa carrière.

Pas épargnée par les blessures

Williams, présente sur le circuit depuis 1997, n'est pas épargnée par les blessures depuis plusieurs années: en 2015 et 2016, elle avait mis fin à sa saison après l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, en raison de problèmes physiques.

Cette nouvelle indisponibilité pourrait lui coûter sa première place mondiale qu'elle avait récupérée grâce à son titre à Melbourne, au détriment de l'Allemande Angelique Kerber. Elle avait en effet atteint en 2016 la finale à Indian Wells (défaite contre la Bélarusse Victoria Azarenka 6-4, 6-4) et les 8e de finale à Miami (élimination par la Russe Svetlana Kuznetsova 6-7 (3/7), 6-1, 6-2).

Ce forfait prolonge son histoire contrariée avec le tournoi d'Indian Wells, l'un des plus cotés du circuit: elle a boycotté l'événement jusqu'en 2015 après que sa famille a été victime d'attaques à caractère raciste des spectateurs en 2001.

Elle avait été contrainte à l'abandon en 2015 avant sa demi-finale contre la Roumaine Simona Halep et s'était inclinée sèchement lors de la finale 2016. Miami est en revanche l'un de ses tournois de prédilection, puisqu'elle s'y est imposée à huit reprises. (AFP/nxp)