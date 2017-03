Wawrinka rejoint Carreno en demi-finales

Belle «première» pour Stan Wawrinka ! Le Vaudois s'est hissé en demi-finale du Masters 1000 d'Indian Wells à la faveur de sa victoire 6-4 4-6 7-6 (7/2) sur Dominic Thiem (ATP 9).

Au lendemain d'une rencontre «compliquée» devant le lucky loser japonais Yoshihito Nishioka, le Champion de l'US Open a sorti le grand jeu devant l'Autrichien. Plus percutant au service et plus fort dans la diagonale du revers, il a su considérablement élever le niveau de son tennis dans le «money time» du troisième set. Il écartait ainsi une balle de break à 4-4, puis se procurait une balle de match à 6-5 30-40 avant de gagner les cinq derniers points du tie-break pour s'imposer après 2h32' de match.

Samedi après-midi, Stan Wawrinka affrontera Pablo Carreno Busta (ATP 23). Le joueur de Gijon a battu l'Uruguayen Pablo Cuevas (ATP 40) 6-1 3-6 7-6 (7/4) après avoir sauvé deux balles de match, la première à 5-4 30-40, la seconde à 6-5 30-40. Stan Wawrinka compte deux victoires en deux rencontres sur l'Espagnol, les deux acquises sur terre battue lors de deux tournois qu'il a... remportés. en 2013 à Estoril (6-3 3-6 6-1) et l'an dernier à Genève (6-3 6-1). S'il veut croire aux signes du destin, Stanimal peut penser que son heure va sonner dimanche dans le désert californien.

Avec ce succès de Stan Wawrinka, la possibilité d'un derby suisse en fimale dimanche à Indian Wells n'a rien d'une utopie. Ce vendredi, Roger Federer sera sur le court dès 12h00 (20h00 en Suisse) pour son quart de finale face à Nick Kyrgios. «Bourreau» de Rafael Nadal mercredi, le Champion d'Australie devra répondre à une équation que n'a pas su résoudre Novak Djokovic: comment relancer le formidable service du bad boy de Canberra ? (afp/nxp)