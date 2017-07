Wawrinka profite du recul de Djokovic

Novak Djokovic poursuit sa descente dans la hiérarchie mondiale. Le Serbe, qui ne rejouera plus cette année, a cédé sa 4e place à Stan Wawrinka, après avoir perdu les 1000 points de son titre de l'an dernier à Toronto.

Toujours dominé par Andy Murray, suivi par Rafael Nadal et Roger Federer, le classement ATP a aussi enregistré la progression de six places de Fabio Fognini, sacré dimanche à Gstaad. L'Italien pointe désormais au 25e rang à l'ATP.

Lui aussi titré ce week-end à Atlanta, John Isner est passé de la 20e à la 18e place. Mais la plus forte progression de la semaine est à mettre au profit de l'Argentin Leonardo Mayer, vainqueur à Hambourg et qui a bondi de 89 places au 49e rang.

Bacsinszky toujours au 22e rang

Chez les dames, Karolina Pliskova mène toujours le bal, tandis que la no 1 suisse, Timea Bacsinszky, a conservé son 22e rang. Patty Schnyder (WTA 235) et Conny Perrin (WTA 211), respectivement sacrée et finaliste dimanche à Horb, n'ont quasiment pas bougé dans la hiérarchie. Et pour cause, leur beau parcours en Allemagne ne sera comptabilisé que la semaine prochaine. (ats/nxp)