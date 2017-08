Vladimir Klitschko raccroche ses gants

Vladimir Klitschko arrête. Il n'y aura pas de revanche contre Anthony Joshua.

«Après mon dernier combat contre Anthony Joshua, des décisions se sont imposées. Je n'avais jamais imaginé mener un parcours sportif aussi long et réussi (...) je vous remercie tous du fond du coeur», a déclaré le boxeur de 41 ans, qui renonce ainsi à prendre sa revanche sur le Britannique Joshua.

Le 29 avril à Londres, Klitschko avait concédé une défaite amère par k.-o. contre Anthony Joshua. Il devait retrouver le Britannique pour une revanche à Las Vegas en novembre.

Klitschko a remporté les ceintures mondiales des superlourds des fédérations mondiales, WBA, IBF, WBO et IBO. Il fut l'un des poids lourds les plus marquants de tous les temps. Seul Joe Louis (25 défenses de titre victorieuses) a été champion du monde plus longtemps que Vladimir Klitschko (23).

En tant qu'amateur, l'Ukrainien avait remporté l'or aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. (afp/nxp)