Vaillant, Chênois s’incline contre plus fort que lui

L’équation est invariable. Presque insoluble pour ce Chênois encore trop tendre, insuffisamment rompu aux batailles de costauds. Pour mettre Näfels en échec, il faut friser l’excellence, ne pas céder un pouce de terrain, gaspiller un minimum de ballons chauds, ceux qui font la différence. Cette gageure, l’équipe genevoise n’a pas pu la tenir. A l’impossible… Au bout du compte, c’est son rival glaronais qui s’est fort logiquement ouvert les portes de la finale de la Coupe. Contre Amriswil, le choc promet d’être colossal.

Dans un chaudron de Sous-Moulin jamais autant bouillant cette saison, on a craint le pire, la déculottée. Malgré une entame de match courageuse, Chênois a vite dû se rendre à l’évidence. Ce Näfels-là avait enfilé son costume XXL, celui des grandes occasions. Et leur passeur, le génial Reto Giger, connaissait son rôle jusqu’au bout des doigts. Au cœur du premier set, jusque-là très équilibré (15-15), ce dernier a servi un caviar au Brésilien De Oliveira avant de signer un ace assassin avec l’aide du filet. Le trou était fait, Chênois s’y est précipité la tête la première…

Une heure plus tard, le score était sans appel. Menés deux sets à zéro et 11-15, les Genevois étaient passés à la casserole. Cuits à l’étouffée au filet, grillés au service et cramés en réception, ils ont heureusement su éviter le bûcher. Le mérite en revient à un bel esprit de corps et à un Marlon Palharini de… feu, crédité de 7 points dans la troisième manche, celle de l’insoumission. «Après avoir touché le fond, mes joueurs ont bien réagi. Ils ont le sang latin, ils se sont battus comme des lions», pouvait applaudir Charly Carreño à l’issue du match.

Seulement voilà, Näfels a su laisser passer l’orage et mater la rébellion chênoise. Il a pour cela des joueurs de choc à l’image de son top scorer, le Vénézuélien Jose Martinez, une fois encore décisif. «Notre adversaire était tout simplement plus fort», convenait Palharini, un combattant triste et lucide, anéanti de fatigue sur le parquet de Chênois. Comme ses coéquipiers, Il a tout donné. Jusqu’à 22-23 dans l’ultime set, jusqu’à l’inéluctable.

Eliminé de la Coupe avec les honneurs, Chênois se tourne désormais vers le championnat où il pourrait très bien retrouver Näfels en quart de finale des play-off! A moins que cela soit contre le LUC, un rival auquel il n’a chapardé qu’un set samedi à Dorigny.

(TDG)