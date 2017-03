Une place en play-off ne contente plus le LHC

Samedi soir à Davos, la saison de Lausanne a pris fin au terme d'une quatrième défaite consécutive en quarts de finale des play-off. La déception est grande pour le directeur sportif Jan Alston, mais elle doit permettre au club vaudois de poursuivre son apprentissage.

Une semaine de jeu, 4-0 et les vacances, les play-off 2017 n'ont pas livré un verdict réjouissant pour les clubs lémaniques. Si Genève-Servette ne partait pas avec l'étiquette de favori face à Zoug, l'expérience des années passées et la roublardise de Chris McSorley pouvaient donner le change. Au final, Genève-Servette s'est liquéfié et Zoug aura une semaine pour soigner ses quelques bleus.

Pour Lausanne, la donne était différente. Surprenant quatrième de la saison régulière, le LHC a déjoué tous les pronostics comme le rappelle Jan Alston: «La grande majorité des experts ne nous voyaient pas en play-off. Alors il faut donner du crédit aux joueurs et au staff.»

Mais en dépit d'un championnat au-delà des attentes, le club vaudois était finalement dans la même configuration que son voisin lémanique au moment d'aborder ces quarts de finale, soit avec la pancarte «d'underdog» comme on dit en Amérique du Nord. Avec deux victoires pour neuf défaites depuis le 20 janvier, Lausanne n'affichait plus le visage conquérant du début d'exercice. Et rapidement qualifiés pour les séries, les Lions n'ont pas réussi à rejouer dans l'urgence.

«C'est toujours une déception de se faire sortir en play-off, commente Jan Alston. Mais 4-0, c'est une grande déception. Nous avons été excellents pendant 40 matches et puis il y a eu la fin de saison. Alors pour moi le bilan est mi-figue mi-raisin.»

«Pas lieu de tout remettre en question»

Deux fois qualifiés pour les play-off lors de l'ère Heinz Ehlers, les Lausannois étaient à l'époque tout heureux d'arriver à ce stade de la compétition. Et c'est dans la peau de l'outsider qu'ils avaient poussé les Zurich Lions et le CP Berne à un septième match.

La quatrième place acquise au terme des 50 matches n'a pas seulement octroyé l'avantage de la glace aux Vaudois, elle les a mis dans une position moins «confortable» avec ce que cela comporte comme pressions extérieures. «Il faut apprendre à gérer ça, appuie Jan Alston. Les grandes équipes en font fi. On doit débriefer avec le staff prochainement et je me réjouis de ça. Sans entrer dans les détails, je dirais qu'on a fait preuve de trop d'indiscipline et d'un manque de conviction. Ces nouveaux paramètres n'ont pas été intégrés alors qu'en face, ils savaient parfaitement comment se comporter dans cette situation.»

Si Genève-Servette a manqué le coche lors de l'acte I perdu 3-2 ap, quel est le point qui a fait tourner la série en faveur des Davosiens? «Je ne suis pas fan des 'si', conclut Jan Alston. Il faudra être plus engagés la saison prochaine, être meilleurs sur le plan mental, au niveau de la confiance et aussi sur le plan physique. Mais il n'y a pas lieu de tout remettre en question.»

(ats/nxp)