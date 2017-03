Un pugilat qui efface un record vieux de 13 ans

217 minutes de pénalité, voilà le triste bilan de la partie de samedi soir entre Bienne et Berne (3-1 pour Berne). Il s'agit d'un record pour un match de play-off en Suisse.

Le total des punitions est monté en flèche une fois le match terminé en raison des cinq pénalités de match à l'encontre des Seelandais Dave Sutter, Matthias Rossi et Marco Pedretti et des Bernois Thomas Rüfenacht et Justin Krueger.

Il n'y avait jamais eu plus de 200 minutes de pénalité distribuées en play-off jusqu'à maintenant.

Le précédent record pulvérisé

Le précédent record datait du 22 mars 2004 entre Berne, déjà, et Genève-Servette avec 188 minutes de prison. Mattia Baldi, Wesley Snell, Martin Steinegger, Rolf Ziegler et Sylvain Lefèbvre n'avaient pas fini la partie.

Dans les barrages de promotion/relégation, il y a eu 203 minutes en 1999 entre Coire et Langnau et 200 minutes en 2009 entre Bienne et Lausanne. (ats/nxp)