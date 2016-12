Un neuvième succès de rang pour le Wild et El Nino

Plus rien n'arrête Minnesota et Columbus ! Le Wild et les Blue Jackets sont en train de tout renverser en NHL avec des séries respectives de neuf et de onze victoires.

Le Wild a forcé la décision dans l'ultime période avec un but inscrit en infériorité numérique par Eric Stall (44e) et avec le 4-2 de Jason Zucker dans la cage vide. Niederreiter a été crédité d'un bilan neutre pour un temps de jeu de 16'29''.

Deuxième de la Conférence Ouest derrière Chicago, Minnesota a, avec cette neuvième victoire de rang, égalé le record de la franchise. A Columbus en revanche, on n'avait encore jamais vécu une telle série. La onzième victoire fut acquise à domicile devant Pittsburgh. Désormais leaders de la Conférence Est, les Blue Jackets ont battu 7-1 le Champion en titre après avoir pourtant concédé l'ouverture du score avec la réussite de Sdney Crosby après 2'39'' de jeu.

Encore une victoire pour Tanner Richard

Aligné durant 9'37'' pour un bilan de -1, Tanner Richard a connu une nouvelle victoire pour son deuxième match en NHL. Tampa Bay s'est imposé 5-2 sur sa glace devant Saint-Louis. En revanche, la soirée fut plus amère pour les six autres joueurs suisses en lice jeudi. Nashville s'est, ainsi, incliné 4-0 à domicile devant Los Angeles. Roman Josi a accusé un bilan de -2 et Yannick Weber de -1. Celui de Kevin Fiala fut, en revanche, neutre.

Jaromir Jagr encore plus dans l'histoire

A Vancouver, Sven Bärtschi (-1) et Luca Sbisa (neutre) ont été battus 4-1 par Winnipeg. Enfin, Denis Malgin a été crédité d'un bilan de -1 lors de la défaite 3-1 à domicile de Florida devant Boston. Auteur d'un assist sur l'unique but des Panthers de la soirée, Jaromir Jagr a désormais «lâché» Mark Messier pour, avec ses 1888 points, devenir à 44 ans le seul deuxième meilleur compteur de l'histoire de la NHL derrière les 2857 points de Wayne Gretzky. (ats/nxp)