Un enfant malade reçoit le trophée du but du mois

Un enfant de 5 ans souffrant d'un cancer en phase terminale, fan de Sunderland, a reçu lundi le trophée du but du mois de décembre, un nouveau témoignage de soutien de la part du milieu du football anglais.

Bradley Lowery avait trompé sur penalty le gardien remplaçant de Chelsea Asmir Begovic à la mi-temps de la rencontre entre Sunderland et les Blues en décembre.

Ce but lui vaut de partager le titre de but du mois de la BBC avec le milieu de Manchester United Henrikh Mkhitaryan, auteur d'une spectaculaire réalisation en coup du scorpion. «C'est incroyable et nous voudrions remercier tout le monde pour leur soutien. C'est un moment très spécial pour nous et quelque chose que nous chérirons pour toujours», a réagi Gemma Lowery, sa maman.

Le jeune supporter avait déjà reçu un vibrant hommage du Stadium of Light, quand son nom avait été scandé et applaudi par le public à la 5e minute du match contre Everton en septembre. Lors du même match, plus de 700'000 livres (822'000 euros) avaient été collectées pour l'envoyer se faire soigner aux Etats-Unis.

Mais sa famille a été informée un peu plus tard que le cancer de Bradley se trouvait en phase terminale, et que les traitements ne pouvaient que soulager sa souffrance.

