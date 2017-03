Tout feu, tout flamme, le Team Genève a renouvelé sa garde et ses objectifs

Pour son premier cycle olympique, le Team Genève ne pouvait pas espérer plus belle apothéose. Aujourd’hui, alors qu’un nouveau chapitre s’ouvre, le titre de Lucas Tramèr figure en première page de son livre d’or. «A Rio, ce n’est pas nous qui l’avons fait gagner, mais on est fier de lui avoir donné un petit coup de pouce», confie Jérôme Godeau, responsable du projet, en évoquant la prouesse du rameur de Vésenaz. Financé en partenariat par le Canton, la Ville de Genève et l’Association des communes genevoises, le programme de soutien et d’encouragement ne s’arrêtera pas là. Une nouvelle équipe a été formée et d’autres objectifs ont été fixés. Cap sur Pyeongchang 2018 et Tokyo 2020!

Dévoilé lundi, le Team Genève 2017 a encore élargi son effectif. Ce sont vingt-trois athlètes, dont six nouvelles «recrues», qui bénéficieront cette année de l’appui financier (une solde de 8000 francs) et promotionnel (un site leur est dédié pour favoriser leur communication) des collectivités publiques. Tous sont titulaires d’une Swiss Olympic Card (or, argent ou bronze), le sésame qui ouvre les portes de cette académie sportive cantonale, la première du genre en Suisse.

«Une nouvelle aventure»

«Tout le monde est partant pour une nouvelle aventure, indique Jérôme Godeau. Le projet plaît. Il donne de la Genève sportive une belle image.» Quelques figures emblématiques manquent pourtant à l’appel. De la première volée, en 2012, Juliane Robra, Swann Oberson et Romuald Hausser ont tiré leur révérence. Quant au héros de Rio, il a mis son aviron en cale sèche pour privilégier ses études de médecine!

A Genève, le sport n’a pas de saison ni de frontière. Si le Team Genève est presque naturellement porté par l’eau, il n’a pas peur de faire le grand écart, de l’aviron au beach-volley, du jiu-jitsu brésilien au ski freeride, les deux nouvelles disciplines inscrites sur sa table des matières. Au total, quatorze sports cohabitent. «C’est une belle palette. Pour nos bénéficiaires, il s’agit d’une plate-forme d’échange et d’entraide», se félicite Jérôme Godeau.

Bien sûr, tous rêvent des Jeux olympiques, à commencer par ceux d’hiver, en Corée du Sud. Les curleurs du Team De Cruz, qualifiés pour les prochains Mondiaux d’Edmonton, affûtent leurs pierres et leurs balais! Nouvelle venue, Sarah Höfflin vient quant à elle de remporter la Coupe du monde de slopestyle. Tous les espoirs sont permis. Les autres ont quatre ans pour préparer Tokyo. Pour cet effort de longue haleine, le soutien du Team Genève leur sera précieux. Fidèle sponsor, Genève Aéroport a renouvelé son engagement et l’Hôpital de La Tour mettra son Swiss Olympic Medical Center à disposition des sportifs.

Les «petits» nouveaux

Antoine Bellier (20 ans, tennis) Du haut de son 1,96 m, le gaucher de Bellevue pointe au 607e rang ATP. Il a déjà connu trois fois les honneurs de la Coupe Davis. L’an passé à Pesaro et à Tachkent, où il a inscrit le point décisif pour la Suisse. Et en février 2017, aux Etats-Unis.

Ilke Bulut (24 ans, jiu-jitsu) Le combattant du Shinbudo compte déjà 9 titres européens à son palmarès. Membre du cadre national A suisse de we waza (combat au sol), il a remporté en 2016 la médaille d’argent aux championnats du monde (-77 kg).

Pauline Delacroix (26 ans, aviron) Pensionnaire du centre national suisse de Sarnen, l’athlète de Vésenaz rame dans le sillage de Lucas Tramèr. Adepte du skiff, elle s’est illustrée l’an passé en devenant vice-championne du monde U23 en quatre de couple «poids léger».

Danny Feliz (jiu-jitsu) Vice-champion du monde l’an passé en Pologne et actuel 2e mondial en catégorie -95 kg, le colosse de Cologny a ajouté un nouveau fleuron à son palmarès en remportant en janvier l’Open du Portugal.

Sarah Höfflin (26 ans, ski freeride) Après une blessure et une saison… blanche, la spécialiste de slopestyle vient de frapper un grand coup en remportant dans les Dolomites son premier succès en Coupe du monde et en s’adjugeant à Silvaplana le globe de la discipline.

Claudio Pätz (30 ans, curling) Champion d’Europe avec Adelboden en 2013, le Zurichois a rejoint le Team De Cruz en 2014, avec lequel il s’est classé 3e aux Mondiaux de Pékin. Après Sotchi voici trois ans, il rêve de repiquer aux Jeux, en février prochain à Pyeongchang.

P.B.

(TDG)