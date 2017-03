Tina Weirather remporte le globe du super-G

Tina Weirather n'a pas perdu son temps jeudi à Aspen. La Liechtensteinoise a remporté le super-G des finales de la Coupe du monde, s'adjugeant au passage le globe de la spécialité.

La skieuse de Schaan, qui s'entraîne avec l'équipe de Suisse, s'est offert son premier globe dans le Colorado. Dos au mur avant cette ultime course, devancée de 15 points par Ilka Stuhec, elle était condamnée à terminer devant la Slovène. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, battant sa rivale pour 35 centièmes et lui chipant le globe pour cinq points.

Cela lui a permis de poursuivre une longue tradition familiale. Avant elle, sa mère Hanni Wenzel (7 globes), son père Harti Weirather (1) et son oncle Andreas Wenzel (3) avaient déjà mis la main sur ce trophée.

Tina Weirather succède au palmarès à Lara Gut, lauréate l'hiver dernier de ce globe du super-G. Une Tessinoise qui était partie pour remettre ça cette saison - trois succès sur les trois premières courses -, avant de se blesser aux Mondiaux de St-Moritz.

L'absence de Lara Gut n'enlève toutefois rien au mérite de Tina Weirather, qui a été un modèle de régularité cet hiver en super-G. La Liechtensteinoise a toujours terminé dans le top 10 dans la discipline, montant cinq fois sur le podium, y compris aux Mondiaux de St-Moritz (2e place).

Suissesses inexistantes

Lors de cet ultime super-G de l'exercice, entaché par de nombreuses éliminations, dont celles de Lindsey Vonn et Sofia Goggia, les Suissesses ont été inexistantes. Déjà largement battu la veille en descente, l'équipe helvétique a placé Corinne Suter et Joana Hählen aux 11e et 15e rangs, sur... 15 classées.

Quant à Jasmine Flury, qui restait sur une encourageante 5e place en super-G à Jeongseon, elle n'a pas pu confirmer à Aspen. La Grisonne a subi la piste dès les premières portes, avant d'être «logiquement» éliminée.

On notera finalement que le globe du classement général n'a toujours pas été attribué à Mikaela Shiffrin. Absente jeudi en super-G, l'Américaine n'a toutefois rien à craindre avant les épreuves techniques du week-end, elle qui dispose de 198 points de marge sur Ilka Stuhec.

(ats/nxp)