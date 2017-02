Takanashi s'impose à Hinzenbach

Avec des sauts à 87,5 et 91 m, Sara Takanashi remporte sa 51e victoire en coupe du monde devant deux Allemandes, Katharina Althaus et la championne olympique Carina Vogt. Takanashi se présentera en favorite à Laathi pour les championnats du monde, dans deux semaines et demie.

Un autre concours comptant pour la Coupe du monde aura lieu dimanche sur le même tremplin.

(AFP/nxp)