Sylvain Freiholz: «Tant que Simon Ammann est là, on parle de saut à skis»

Le saut à skis suisse est malade. Jadis abonné aux podiums, Simon Ammann se classe désormais loin des meilleurs et les autres sauteurs peinent à prendre le relais. La situation est-elle grave, docteur? Consultant RTS et ancien champion, le Combier Sylvain Freiholz (42 ans) se penche sur le patient et donne son avis d’expert.

Pourquoi Ammann déchante?

Quadruple champion olympique, Simon Ammann n’est plus que l’ombre de ce qu’il a été. Aucun top 10 en Coupe du monde cette saison, des contre-performances à la pelle et un classement mondial au-delà du 30e rang: rien ne va plus pour le Saint-Gallois de 35 ans, depuis son effroyable chute de Bischofshofen, en janvier 2015. L’icône du saut à skis suisse est en proie à de gros doutes et à une perte de confiance mortifiante.

Médaillé des Mondiaux de Trondheim, il y a 20 ans, Sylvain Freiholz comprend les démons qui rongent Simon. «Le traumatisme est plus profond qu’il n’y paraît. Inconsciemment, il met le frein à main. Quand on le voit sauter, on ressent chez lui une envie de bien faire, mais sa retenue impacte sa phase de vol. Pour moi, ces maux sont liés à la peur de chuter et de se blesser. Un jour avant l’accident de Simon à Bischofshofen, l’Américain Nicholas Fairall a raté sa réception. Il se déplace depuis en chaise roulante. Simon vient d’avoir un deuxième enfant (ndlr: une petite Charlotte, née en janvier), il réfléchit forcément aux conséquences d’un tel accident.»

Addict au saut

Si la peur de l’accident crispe des sauteurs comme Ammann ou Morgenstern, pourquoi continuent-ils? Pour des raisons de contrats juteux avec leurs partenaires et sponsors? «Je pense sincèrement que l’argent n’est pas la raison, répond le consultant RTS. Pour moi, Simon est aspiré par ce sport, ses sensations et ce mode de vie. Le saut à skis, c’est tellement beau. C’est juste magique! Tout le monde a déjà rêvé qu’il volait. Grâce à ce sport, tu le vis vraiment. On a l’impression d’avoir des réacteurs aux fesses et de voler. Une fois que tu l’as vécu, ça te donne une énorme envie de recommencer. Un peu comme un junkie.»

La saison de trop?

A la question de savoir si Simon Ammann fait la saison de trop, Sylvain Freiholz répond par la négative. «Tant que Simon est là, on parle de saut à skis dans ce pays. Il maintient un intérêt médiatique pour notre sport. Le téléspectateur ou le lecteur lambda a de la peine à s’imaginer que ce grand champion ne s’impose plus régulièrement. Simon doit faire le deuil de sa carrière passée pour être bien dans ses baskets. Ça ne lui fait pas plaisir de jouer les seconds rôles, mais il se bat. Il a même rejoint la Continental Cup pour se refaire une santé et ça a payé, à Sapporo avec une 11e et une 14e place. Pour lui, un top 20 a déjà valeur de succès.»

Les Vaudois à la peine

Les sauteurs vaudois sont en train de passer à côté de leur saison. Le Sarrazin Killian Peier (21 ans) n’a jusqu’à présent inscrit aucun point en Coupe du monde. Le sauteur du Pays-d’Enhaut Gabriel Karlen (22 ans) avait pour sa part bien commencé l’exercice 2016-2017 en se classant 30e à Klingenthal, malgré un retour de blessure (rupture d’un ligament croisé et déchirure d’un ménisque). Mais la suite s’est montrée moins encourageante. Les deux colocataires (ils partagent le même appartement à Einsiedeln) ont tenté de regagner un peu de confiance en sautant en Continental Cup, la 2e division internationale. Peier a bien réussi un 5e rang à Bischofshofen, mais Karlen est resté en dessous de ses possibilités, avec des résultats oscillant entre la 16e et la 36e place. «La situation est d’autant plus frustrante pour Gabriel, qu’il se classait régulièrement parmi les 40 premiers en Coupe du monde, observe l’ancien sauteur. Mais il a perdu en efficacité. Concernant Killian, il a tendance à mal gérer le stress, quand la situation devient difficile. En plus, Swiss-Ski leur a mis une pression négative, ce qui ne les a pas aidés à se libérer.»

Sylvain Freiholz espère que la Suisse aura une équipe dans l’épreuve par nation. «Les Chinois, les Roumains, les Français ou encore les Coréens seront présents. Pourquoi pas nous? C’est en se confrontant aux meilleurs que l’on grandit. Je trouve très important que les jeunes vivent ce genre d’événements. Aux Jeux de Nagano, la fédération avait qualifié un certain Simon Ammann qui y avait fait ses gammes. On sait ce qui s’est passé quatre plus tard…»

Le laxisme de la fédération

Le creux dans lequel se trouve la Suisse était plus que prévisible. «C’est la conséquence de la passivité de notre fédération sur le plan national depuis 30 ans, se fâche Sylvain Freiholz. La situation est dramatique, mais jusqu’à présent, il y avait toujours un arbre qui cachait la forêt. Tant qu’il y a des exceptions comme Andreas Küttel ou Simon Ammann, le système survit, mais cela ne peut pas durer éternellement. La base de la pyramide doit être forte. Un exemple qui illustre nos difficultés: sur les six épreuves de Coupe de Suisse, une seule a lieu dans notre pays, faute d’infrastructures suffisantes. Avec nos jeunes, nous devons donc sauter en France ou en Autriche.»

Utiliser les JOJ comme tremplin

Les Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu dans le canton de Vaud en 2020 pourraient changer la donne. Sylvain Freiholz croit aux vertus de cette manifestation internationale. Servira-t-elle de tremplin pour le saut à skis? «Jusqu’à présent, nous avons réussi à survivre, mais sans un vrai projet, ce ne sera plus possible. Si la Suisse veut garder le saut à skis dans son ADN, il faut créer un centre de performance à la vallée de Joux pour le ski romand, histoire de profiter de l’appel d’air qu’offrent les JOJ. Plusieurs commissions réfléchissent actuellement à la construction d’infrastructures destinées à la formation. On parle de trois tremplins de 10 m, 30 m et 50 m utilisables de jour comme de nuit, l’hiver et aussi l’été.»

L’idée va même plus loin, puisqu’un tel centre de formation permettrait aux jeunes de concilier sport et apprentissage. «Nous posons les briques les unes après les autres, indique le Combier. Cela toucherait 10 à 12 sauteurs et une centaine de fondeurs romands. Sans de telles infrastructures, nous ne pourrons pas apporter de changements radicaux. Mais donnons-nous les moyens d’y arriver, le jeu en vaut la chandelle!»

(TDG)