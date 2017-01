Stoch prend la main après la 1ère manche

Au terme de la 1re manche à Bischofshofen (AUT), dernier concours au programme, le Polonais Kamil Stoch, 2e, a pris virtuellement la tête du général avec 2,8 pts d'avance sur le Norvégien Daniel Andre Tande, 3e de cette manche.

Le meilleur saut a été réalisé par le Slovène Jurij Tepes avec 141 m, contre 134,5 m à Stoch.

L'Autrichien Stefan Kraft, vainqueur du concours d'ouverture à Oberstdorf et 3e du général avant ce jour, n'a fini que 16e de cette manche et a perdu toute chance de jouer la victoire finale. Celle-ci se jouera donc, en ce début de soirée, entre Stoch et Tande.

Simon Ammann avait échoué la veille dès les qualifications, sur ce tremplin qui l'avait vu lourdement chuter il y a deux ans. Depuis ce traumatisme, le St-Gallois n'a plus retrouvé ses sensations. (si/nxp)