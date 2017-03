Stan va fêter son anni sur le court ce mardi

Tête de série no 1 du tableau, Stan Wawrinka s'est imposé 6-3 6-4 devant Malek Jaziri (ATP 53) pour s'offrir une revanche face à l'Allemand qui l'avait battu l'an dernier en finale du tournoi de Saint-Pétersbourg. Zverev a, pour sa part, écarté trois balles de match pour s'imposer 6-7 (5/7) 7-6 (9/7) 7-6 (7/5) devant John Isner (ATP 23).

«Ce huitième de finale sera très... serré, affirme Stan Wawrinka. Je me suis entraîné la semaine dernière avec Alexander à Indian Wells. Je sais ce qui m'attend.» Cette rencontre est programmée à 17h00 (23h00 en Suisse). «Enchaîner deux matches en moins de 24 heures ne sera pas un problème. Je suis à Miami depuis une semaine déjà et je n'ai joué que deux rencontres», poursuit Stan Wawrinka.

«Je joue mieux et je gagne plus»

Face à Jaziri, Stan Wawrinka a su parfaitement négocier les points importants pour conclure ce troisième tour en 71 minutes. Il a, ainsi, écarté les six balles de break qu'il a dû défendre. Il a ravi le service du Tunisien à 3-2 au premier set et à 1-1 au second. «J'ai très bien servi sur les balles de break, se félicite Stan Wawrinka. Il était important de gagner ce match en deux sets.»

Stan Wawrinka s'aligne pour la neuvième fois en Floride où il n'a encore jamais dépassé le stade des huitièmes de finale. «Par rapport aux autres années, je joue mieux et je gagne plus, glisse-t-il. La finale à Indian Wells a changé la donne. Mais ce tournoi de Miami ne sera pas réussi si je perds mardi...»

Roger Federer que Stan Wawrinka pourrait affronter vendredi en demi-finale, jouera également mardi. Sa rencontre contre Roberto Bautista Agut devrait également débuter vers 17h00. Le Bâlois aura l'honneur du Central alors que le Champion de l'US Open évoluera sur le Grandstand. (ats/nxp)