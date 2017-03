Stan Wawrinka facile pour ses débuts à Miami

Désigné pour la première fois tête de série no 1 d'un Masters 1000, Stan Wawrinka n'a pas manqué son entrée en lice à Miami. Le no 3 mondial a dominé l'Argentin Horacio Zeballos (ATP 75) 6-3 6-4 au 2e tour en Floride. Il n'a eu besoin que de 65' pour battre pour la troisième fois en autant de duels le gaucher de Buenos Aires.

Stan Wawrinka a connu une mise en train laborieuse, six jours après avoir subi la loi de Roger Federer en finale à Indian Wells. Mais, après avoir effacé les deux balles de break auxquelles il a dû faire face dans le premier jeu du match, il a parfaitement maîtrisé son sujet.

Le vainqueur du dernier US Open s'est emparé à deux reprises du service d'Horacio Zeballos, dans le quatrième jeu du set initial puis dès le premier jeu de la deuxième manche. Supérieur dans tous les compartiments du jeu, il n'a perdu que 13 points sur son service dont deux seulement lorsque sa première balle passait. Il a claqué 8 aces, le dernier pour conclure cette partie.

