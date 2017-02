St-Moritz annonce une participation record

Le président de la Fédération internationale (FIS), Gian Franco Kasper, se réjouit de la participation record aux championnats du monde.

«Lors des précédents Mondiaux à St-Moritz, en 2003, il y avait 334 coureurs et 58 nations en lice», a précisé le Grison, originaire de la station huppée grisonne. «Quand les Mondiaux se déroulent sur un autre site, je peux me plaindre. Mais ce n'est pas le cas à St-Moritz. C'est ma station et je me sens responsable», a plaisanté l'indéboulonnable président de 73 ans.

Alors que les premiers entraînements en descente sont programmés lundi, il neige sur St-Moritz. Pas de quoi toutefois inquiéter les organisateurs, qui relèvent que les prévisions sont davantage favorables pour la semaine. «Nous sommes en pleine effervescence, mais une effervescence paisible. Cela fait plaisir à dire que nous sommes complètement prêts», a relevé Hugo Wetzel, président du comité d'organisation.

Intervention du président de Swiss-Ski-Urs Lehmann

(si/nxp)