Sion conseve sa troisième place

Peter Zeidler peut aborder la pause de l'équipe nationale avec une certaine quiétude. Après deux défaites de rang à Tourbillon, l'Allemand et le FC Sion ont assuré l'essentiel à Lucerne.

Ce point mérité du nul (0-0) permet aux Sédunois de conserver leur troisième place au classement avec deux points d'avance sur leurs adversaires du jour. Il ne calmera peut-être pas complètement le courroux présidentiel qui s'est dessiné ces dernières semaines. Mais sans Akolo, Carlitos et Bia, Christian Constantin ne pouvait pas raisonnablement demander la lune à son équipe à Lucerne.

Avec l'ancien Milanais Kevin Constant et la «pépite» de 17 ans Federico Da Costa titularisés pour la première fois, Peter Zeidler a innové. Même s'ils ne furent pas récompensés par la victoire, ses choix furent cohérents. Ils démontrent que son effectif possède une certaine profondeur pour compenser en partie tout le poids des absences.

Lucerne a sans doute bénéficié des occasions plus nettes lors de cette rencontre. Mais au niveau de la jouerie, le FC Sion a laissé la meilleure impression. Ce résultat positif est le bienvenu à deux semaines et demie de la demi-finale de la Coupe de Suisse qui opposera ces deux mêmes équipes à Tourbillon. Et le 5 avril, Carlitos et Akolo seront très certainement de la partie... (ats/nxp)