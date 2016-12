Simon Ammann éliminé avant la manche finale

Pour la deuxième fois seulement depuis 2001, Simon Ammann ne disputera pas la manche finale de l'épreuve d'Oberstdorf (GER), 1re étape de la Tournée des Quatre-Tremplins. Auteur d'un saut techniquement très mauvais, le St-Gallois a été éliminé avec le 37e rang (123 m).

Opposé en duel à Jurij Tepes, Ammann a concédé plus de dix mètres au Slovène et n'a eu aucune chance de faire partie des cinq repêchés. Déstabilisé et ne parvenant pas à tenir sa trajectoire en sortie de table, il peut s'estimer heureux de s'en être sorti sans mal. Pour mémoire, il s'était imposé sur ce tremplin en 2013 et 2008. Mais cette saison, rien ne va, décidément.

Ces quinze dernières années, le résident de Schindellegi n'avait manqué qu'une fois auparavant la qualification pour la manche finale à Oberstdorf, en 2014 (34e). La dernière fois qu'il se retrouve aussi mal classé sur ce tremplin remonte à 1999 (44e).

L'Autrichien Stefan Kraft, vainqueur de la Tournée il y a deux ans, mène le classement avec 139 m et 156,3 pts, devant le Polonais Kamil Stoch (152 pts) et l'Autrichien Michael Hayboeck (149,9). (ats/nxp)