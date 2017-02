Shiffrin: «Ce n'est pas du show, c'est du massacre»

Que de péripéties sur la piste du Mont Lachaux! Après la chute des trois premières concurrentes lors du départ à 10h30, il a été décidé de descendre le départ et de permettre aux trois filles qui s'étaient élancées de retenter leur chance.

Jeu de massacre à Crans-Montana. Trois partantes, trois chutes... #CRANSMONTANA — Daniel Visentini (@DanielVisentini) 24 février 2017

Si Denise Feierabend n'a malheureusement pas pu prendre le deuxième départ et que Tessa Worley est sortie une deuxième fois, Ilka Stuhec a parfaitement négocié les nouveaux paramètres pour couper la ligne en tête en 1'10''50. La Slovène a été la seule à descendre sous les 1'11. Elle devance deux spécialistes de technique, l'Italienne Federica Brignone et l'Autrichienne Michaela Kirchgasser qui seront favorites lors de la manche de slalom. Attention aussi à Marie-Michèle Gagnon, 4e à 1''14 de Stuhec.

Du côté suisse, c'est un peu la soupe à la grimace avec la spécialiste de vitesse Priska Nufer comme meilleure représentante au 5e rang. La championne du monde Wendy Holdener a connu passablement de problèmes et a terminé 20e à 2''45 de Stuhec. Sa copine et dauphine à St-Moritz, Michelle Gisin, n'a pas terminé sa course.

«Le temps n'était pas génial, raconte l'Obwaldienne. Il y avait du brouillard ce matin, puis de la pluie, puis de la neige et enfin du soleil. La piste était molle. J'ai skié trop direct et je suis sortie, c'est dommage. Mais j'espère surtout que Denise (réd: Feierabend) va bien.»

Auweia! Hier wird Denise Feierabend mit dem Schlitten abtransportiert. Gute Besserung! #srfski pic.twitter.com/pFOhbEEvlB — SRF Sport (@srfsport) 24 février 2017

Boycott américain

La cadette de la fratrie Gisin n'a pas voulu incriminer le tracé ou la piste, un constat et des conditions de course que les Américaines, Mikaela Shiffrin et Lindsey Vonn en tête, n'ont pas hésité à dénoncer en ne prenant pas le départ de la course.

«Franchement ce n'est pas du show, c'est du massacre, a martelé Mikaela Shiffrin. La neige est tellement douce, cela ne sert à rien d'essayer. On verra lors des reconnaissances samedi et dimanche si je m'aligne, mais je n'ai pas envie de me blesser.»

La manche de slalom aura lieu à 14h30.

Boycott américain a Crans-Montana. Pas contentes, @MikaelaShiffrin ("J'ai un globe à perdre") et @lindseyvonn ("La FIS ne nous écoute pas"). pic.twitter.com/9CeRFnUQyO — Stéphane Combe (@Stephane_Combe) 24 février 2017

Well that's enough. I'm not racing today. This is not safe. Please stop this @fisalpine — lindsey vonn (@lindseyvonn) 24 février 2017

