Seuls Federer et les Français nous ont fait perdre nos paris

C’est comme lorsque l’été pointe le bout de son nez et que vient l’heure de ranger son pupitre. La saison de tennis s’achève et on peut distribuer les bulletins de notes. Les élèves Andy Murray et Angelique Kerber obtiennent un 9/10, Novak Djokovic un 8/10 et Serena Williams un 7/10. Et la Tribune de Genève, dans tout ça, se voit elle aussi soumise au bilan annuel. Pour la simple et bonne raison qu’au début de la saison, nous avions osé prendre dix paris pour cet exercice 2016. Au bout du compte, nous n’étions pas si éloignés de la vérité. La preuve, à trois exceptions près…

Deux paris perdus

On ne va pas s’acharner sur eux, les pauvres, qui courent depuis trente-quatre ans après un titre du Grand Chelem chez les messieurs et depuis seize ans après un triomphe en Coupe Davis (reste qu’il faut en profiter avant de manger à notre tour notre pain noir tennistique), mais les Français nous ont bel et bien poussés dans la bordure. Faute d’avoir su bondir sur le Saladier d’argent et sur la médaille olympique qu’on leur avait promis au début de janvier.

Peut-être qu’au sortir des Fêtes nous avions eu les yeux plus gros que le ventre pour nos voisins, mais faut-il rappeler qu’ils s’avançaient vers une saison de Coupe Davis de toute évidence simplissime (pas de Djokovic, pas de Nadal, pas de Federer, pas de Wawrinka…), en affirmant qui plus est que Yannick Noah leur ramènerait de bonnes ondes. Force est de reconnaître que le sorcier des années 90 est venu avec de la poudre de perlimpinpin. Ses hommes étant dominés en demi-finales, il n’a pas été le remède aux «maux Bleus».

Et puis, concernant les JO, on s’attendait à ce que la France, qui débarquait à Rio avec quelques-unes des meilleures paires de double de la planète, «gratterait» au moins un podium, peut-être même en simple. Erreur. Au Brésil, les protégés de la FFT se sont sabordés. Et la Fédération s’est laissé emporter par l’affaire Benoît Paire, davantage présent à Copacabana pour la bronzette que pour la raquette.

L’erreur «excusable»

On avait misé sur lui, sur une quinzième présence de suite au Masters, une quatrième fois aux côtés de Stan Wawrinka. Parce que le «Maître», immortel, ne devait pas nous lâcher. Et parce que sur son simple talent, il devait se projeter dans… Londres. Oui, on attendait Roger Federer au rendez-vous de fin de saison. Mais on avait oublié qu’à 35 ans, on ne récupère plus aussi bien. Et voilà qu’en raison d’un genou en vrac, suite d’une blessure contractée à Melbourne, l’ancien No 1 mondial s’est vu privé des trois quarts de l’exercice et obligé de tirer une croix sur 2016 dès le début du mois de juillet! On a donc perdu notre pari, mais cela nous paraît excusable, tant ce scénario du pire était inattendu. Et dire que malgré ce pépin et ses seulement sept tournois disputés en 2016, «RF» ne s’est trouvé qu’à 500 points (!) du Masters…

Le jeu des sept… réussites

Malgré (la blessure de) Federer et les Français, nous avons tapé dans le mille avec sept de nos dix paris. Ainsi avions-nous notamment écrit que Novak Djokovic briserait le signe indien à Roland-Garros et qu’Andy Murray élargirait sa colonne de titres du Grand Chelem. Nouveaux venus au Masters, Dominic Thiem et Gaël Monfils (voire David Goffin, aligné en tant que remplaçant) ont par ailleurs concrétisé notre idée de voir débarquer à Londres d’inédits visages. Si nous étions optimistes pour le rafraîchissement du tournoi des «Maîtres», nous avions en revanche la certitude qu’aucun titre majeur ne reviendrait à un jeunot. Bien vu, «Nole», Murray et Wawrinka s’étant partagé les quatre récompenses, en ne laissant qu’à Raonic, finaliste à Wimbledon, le droit d’y croire.

Enfin, au rayon féminin, la Tribune avait été bien inspirée, annonçant que des titres du Grand Chelem tomberaient dans l’escarcelle de joueuses dépourvues de toute récompense à ce niveau (Angelique Kerber et Garbiñe Muguruza), que Belinda Bencic entrerait dans le top 10 (7e en février) et que les Suissesses s’offriraient les Allemandes en entrée de Fed Cup…

Nous voilà donc avec un 7/10 plutôt encourageant. On se donne maintenant rendez-vous dans la seconde quinzaine de janvier pour les paris 2017, qui ouvriront une saison où nous devrions retrouver Murray, Wawrinka, Federer, Djokovic et toute la clique…

Du piment, en 2017

A peine les a-t-on quittés qu’on sait qu’on les retrouvera bien vite, les acteurs et actrices principaux de la saison 2016! Avec eux, l’exercice 2017 s’annonce en effet déjà très pimenté. Et ce, dès le début du mois de janvier, déjà! On peut être certain que, sur le front de l’ATP Tour, Novak Djokovic va se retrousser les manches pour tenter de remonter sur le trône, même si Andy Murray a déjà annoncé qu’il s’y accrocherait comme un damné. «Au vu de tous les efforts fournis pour en arriver là, j’espère bien y rester», lâchait le No 1 mondial dimanche soir. Avant d’ajouter, sourire en coin: «Mais ce sera difficile de répéter une année comme celle-ci.»

Et pour cause, à la menace «Nole» s’ajoute celle des Wawrinka, Raonic et autres Nishikori, ainsi que les retours attendus de Federer et Nadal, deux géants qui ne veulent pas disparaître du devant de la scène d’un claquement de doigts. Sans compter que les joueurs bien installés du circuit vont devoir composer avec des jeunes (Thiem, Kyrgios, Zverev, Fritz, Pouille…) qui en voudront toujours plus.

Il faut dire qu’après avoir trouvé une fêlure chez Djokovic, dans sa tête comme dans son jeu, ils sont nombreux à espérer pouvoir s’y engouffrer afin de rebattre les cartes, en souhaitant que Murray n’ait pas ouvert une ère de domination à outrance comme l’ont tour à tour fait ses partenaires du «Big Four».

Chez les dames, la situation semble plus compliquée encore pour Serena Williams qu’elle ne l’est pour ses homologues masculins qui ont tant dominé leur sujet ces dernières années. En dépit de sa surpuissance, l’Américaine semble payer de plus en plus ses soucis physiques, voire mentaux, par moments. Dès lors qu’elle se retrouve face à une joueuse armée d’une technique délicieuse (Kerber, pour ne citer qu’elle), elle ne parvient plus aussi bien à faire pencher la balance en sa faveur. Mais elle assure avoir encore très faim pour 2017.

Ça tombe bien, car une armada entière l’attend pour lui faire comprendre qu’il est temps de passer à autre chose. Parmi les ambitieuses, Timea Bacsinszky et Belinda Bencic. L’une doit gagner en constance, l’autre doit clairement rebondir. A.CE. (TDG)