Sarah Meier: du titre sur la glace à la neige

De la glace à la neige, il n’y a qu’un saut ou plutôt une pirouette que seule Sarah Meier pouvait réussir avec autant de charme et de brio. Championne d’Europe de patinage artistique en 2011 à Berne, la Zurichoise a changé de costume. C’est avec une combinaison de ski qu’elle a rejoint cette semaine Saint-Moritz. Mais ce n’est pas sur la piste qu’elle brille désormais. C’est derrière un ordinateur. «Après avoir terminé mon stage de journaliste, je travaille depuis un an et demi pour la Schweizer Illustrierte, remarque notre nouvelle consœur, qui couvre dans les Grisons son premier gros événement.

Si Sarah Meier avoue que la rédaction n’était pas forcément son point fort à l’école, elle progresse; comme dans un programme imposé, elle est toujours compétitive. «J’aime les mots et je suis très curieuse», renchérit cette grande sportive, qui apprécie découvrir la face cachée des athlètes. «Ayant été confronté à la pression, je sais ce qu’ils ressentent avant une course, je les comprends plus facilement, c’est intéressant, sourit-elle. Je leur pose quand même la question même si je connais la réponse.» Si les skieurs suisses l’ont tous reconnu, Sarah Meier assure qu’elle n’a pas profité de son charme et de sa notoriété pour obtenir des rendez-vous avec les stars. «Je veux juste faire mon métier de journaliste», dit-elle. Vraiment? Cela s’appelle une pirouette…

(TDG)