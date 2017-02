Rififi et tempête de sable au Tour de Dubaï

Le Tour de Dubaï a offert des images frappantes et marquantes jeudi lors de la 3e étape. Les événements se sont précipités alors que rien ne le laissait présager. Le leader Marcel Kittel a soudain présenté le visage sanguinolent d’un boxeur. Quand bien même il n’avait pas été projeté à terre à cause d’une chute. Vainqueur des deux premières étapes, le sprinteur allemand a été touché à l’arcade sourcilière gauche suite à une altercation avec Andrey Grivko. Le coureur frappeur d’Astana a été exclu de l’épreuve.

Les mises au poing dans le peloton ne sont pas rarissimes. Mais le résultat des courses ne prend pas souvent un tel contour. Fin 2014, Kittel avait critiqué la présence dans le cyclisme de managers comme Alexandre Vinokourov (en charge de la formation kazakhe Astana) qui nuit à la crédibilité de son sport. Quant à savoir si ceci à un rapport avec cela…

Promise à un coureur à la pointe de vitesse acérée, l’étape a effectivement souri à un homme véloce, un autre Allemand, John Degenkolb. Ancien coéquipier de Kittel, le sprinter de Trek-Segafredo a pris le meilleur sur le Sud-Africain Reinhard Janse Van Rensburg et l’Italien Sonny Cobrelli.

Ligne d’arrivée franchie, Marcel Kittel ne décolérait pas. Le site lequipe.fr rapporte ses propos. «Grivko devrait être suspendu pendant six mois. Il est une honte pour le cyclisme, son équipe, les sponsors et cette course. Il a cassé mes lunettes. Un centimètre plus à droite et il aurait pu me blesser à l’œil. Quarante coureurs ont été témoins de la scène.»

Chemin faisant, entre Dubaï et Al Aqah (200 km), une impressionnante tempête de sable a surpris le peloton. Du coup (...), l’épisode Grivko-Kittel a pris des allures de tempête dans un verre d’eau. Neuf fois vainqueur d’étape sur le Tour de France, le coureur de la Quick-Step a conservé son maillot bleu, paletot distinctif du leader. Bleu comme l’espoir de jours meilleurs? (TDG)