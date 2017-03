Reverra-t-on Geoffrey Bia avec Sion cette saison?

Déjà crispé par des résultats actuellement décevants, le FC Sion pourrait être privé jusqu'à la fin de la saison de Geoffrey Bia. Le milieu offensif belge s'est partiellement déchiré les ligaments de la cheville droite et devrait être absent près de deux mois, apprend-on sur plusieurs sites internet.

Bia, déjà souvent freiné par les blessures depuis qu'il est en Valais (été 2015), a marqué cinq buts pour les Sédunois cette année. A son absence s'ajoutent celles de Carlitos et de Chadrac Akolo, le stratège et le meilleur buteur du club, qui seront indisponibles samedi face à Lucerne. Le Portugais souffre d'une entorse à la cheville et le Congolais n'a pas encore complètement soigné son mollet.

Ses absences peuvent être lourdes de conséquences pour un FC Sion qui peine, depuis la reprise, à se montrer efficace devant le but adverse. Les Valaisans, qui restent sur deux défaites à domicile contre St-Gall et Bâle, pourraient perdre sa troisième place au profit de Lucerne s'ils s'inclinaient à la swissporarena samedi lors de la 25e journée de Super League. (ats/nxp)