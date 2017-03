Reto Berra respire à nouveau l'air de la NHL

Le Zurichois Reto Berra a remplacé James Reimer à la 34e minute lors de la défaite 5-2 à domicile des Panthers devant les Rangers. Introduit alors que New York menait déjà 4-1, Reto Berra a détourné les huit tirs qui lui ont été adresssé. Le dernier but des Rangers a été inscrit dans la cage vide.

Désigné homme du match avec ses 43 arrêts, Henrik Lundqvist a fêté, loes de cette rencontre à Sunrise, sa 30e victoire de la saison, la 404e de sa carrière. Le Suédois est le seul gardien avec Martin Brodeur et Patrick Roy à avoir gagné trente matches ou plus pendant dix saisons.

Un premier point pour Andrighetto

A Denver, Sven Andrighetto a comptabilisé son premier point pour Colorado, victorieux 3-1 de Carolina. Pour son deuxième match sous ses nouvelles couleurs, le transfuge de Montréal a signé un assist sur le 2-1 de Tyson Barrie à la 40e. Aligné durant 15'12'', le Zurichois présente un bilan de 1.

Quatrième match en revanche sans point pour Nino Niederreiter le soir où le Wild a dépassé la barre des... 13 millions de spectateurs dans l'histoire de la franchise. Minnesota s'est incliné 2-1 devant Saint-Louis sur des réussites de Vladimir Tarsenko et David Perron. Le Wild n'a trouvé l'ouverture par Mikko Koivu qu'à 10''5 de la sirène. «Nous n'avons pas mis assez de trafic devant la cage», déplore Nino Niedereeiter.

La défaite a également été au rendez-vous pour Roman Josi et Yannick Weber avec Nashville et pour Sven Bärtschi et Luca Sbisa avec Vancouver. Sans Kevin Fiala surnuméraire, Nashville s'est incliné 4-3 à Anaheim au shootout. La soirée fut particulièrement difficile pour Weber, crédité d'un bilan de -2. Celui de Josi fut de 1.

A Montréal enfin, Vancouver s'est incliné 2-1 sur un but inscrit par Paul Byron après 1'13'' de jeu dans la prolongation. Le Canadien a cueilli un sixième succès de rang. Dans les rangs des Canucks, Sbisa présente un bilan neutre, Bärtschi un bilan de -1. (ats/nxp)