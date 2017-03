Repose en paix, Coupe Davis!

Le lifting de la Coupe Davis a connu une avancée ces dernières heures du côté d’Indian Wells, où se réunissait le «board» de l’International Tennis Federation (ITF). Hélas, il ressort, selon plusieurs médias présents sur place, qu’à l’avenir l’épreuve se disputera sur le même mode que la Fed Cup, soit sur deux jours et avec des matches au meilleur des trois sets, contre trois jours et des rencontres au meilleur des cinq manches jusqu’à présent.

Telle sera en tout cas la proposition qui sera faite lors de l’assemblée générale qui se tiendra au mois d’août. Une proposition qui devrait être adoptée sans qu’une voix ne s’élève, comme pour la Coupe du monde de football à 48 équipes.

Si l’idée de disputer la finale sur terrain neutre n’a en revanche pas été évoquée en Floride, il n’en demeure pas moins que l’ITF s’apprête à signer l’arrêt de mort de la mythique épreuve, dont Dave Haggerty, patron de l’instance, n’a jamais voulu sous sa forme actuelle.

Bien sûr, les grands joueurs – dont Federer et Wawrinka – ne la disputent plus, mais cette compétition a été l’une des plus grandes génératrices d’émotions de l’histoire du sport. Des tennismen et des nations se sont nourris de combats épiques, d’ambiances de «dingos». Cela appartiendra bientôt au passé.

Dites, tout le monde s’est passé le mot pour tuer la joie de vivre?

(TDG)