Record du match le plus long: huit prolongations!

Les équipes norvégiennes de Storhamar Dragons et Sparta Warriors ont écrit l'Histoire du hockey. Le but vainqueur 2-1 de Storhamar est tombé au cours de la 8e (!) prolongation après 217 minutes et 13 secondes à l'occasion du 5e match des quarts de finale des play-off.

Storhamar assisant coach: «Everyone that wants to massage my players legs are welcome to do that tomorrow»… #MarathonGame — Daniel Andersen (@Litj_Foxn) 13 mars 2017

Jusque-là, le record était détenu par un match de la finale de la Coupe Stanley 1936 entre les Detroit Red Wings et les Montréal Maroons. Le but victorieux de Detroit était tombé dans la 6e prolongation après 176 minutes et 30 secondes. (ats/nxp)