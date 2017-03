Quelque 15'000 skieurs relèvent le défi à Sälen

Qinze mille skieurs ont participé dimanche à la Vasaloppet, la plus longue course de ski de fond du monde (90 km), qui retrace la fuite héroïque du roi de Suède Gustav Vasa devant l'armée danoise en 1521. Un homme n'a pas fui devant ses responsabilités, le Norvégien John Christian Dahl, vainqueur pour la troisième fois en quatre ans.

Le départ a été donné tôt le matin à Sälen, sous un ciel gris et direction Mora. Fondeurs amateurs et chevronnés, quidams et célébrités tentent leur chance chaque année. John Christian Dahl a franchi la ligne d'arrivée le premier, coiffant au poteau son compatriote Andreas Nygaard. Chez les femmes, c'est la Suédoise Britta Johansson Norgren qui s'est imposée.

La Vasaloppet, «course de Vasa», porte ce nom en souvenir du roi Gustav Vasa, qui avait échappé à skis à l'invasion de l'armée danoise en 1521. Son héritier régnant, Carl XVI Gustav, y a participé à trois reprises.

Course très prisée

Organisée cette année pour la 93e fois, la course a le vent en poupe. Depuis 2003, le nombre de participants, qui viennent du monde entier, a bondi de 60% et cette année les 15'800 places sont parties en quatre minutes. Pour la première fois cette année, les plus intrépides pouvaient réaliser la course de nuit, par équipes de deux. Les 1500 places sont parties elles en 90 secondes.

La rumeur veut que les efforts physiques soient si intenses que les participants perdent en moyenne trois kilos. La première édition de la Vasaloppet avait rassemblé 116 coureurs et le Suédois Ernst Malm, 21 ans, s'était imposé en plus de sept heures. Le record de la course est détenu depuis 2012 par le Suédois Jörgen Brink, en 3h38'41. Dahl a gagné cette année en 3h57'18. (si/nxp)