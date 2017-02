Première pour Luca Aerni: les raisons du miracle

A quoi ça tient, un titre, une carrière, un destin? Souvent à un fil, la décision d’un coach, quelques centièmes. A trois fois rien. Luca Aerni, de Crans-Montana, n’aurait pas dû se retrouver là-haut, dans le portillon de la Corviglia. Il est aujourd’hui champion du monde. Les raisons d’un miracle…

La confiance de ses coaches

Ce n’est que la veille, après une manche de qualification en vitesse, qu’il a été retenu in extremis pour ce combiné alpin. Que ses entraîneurs, ces devins, lui ont dit, le soir, assorti d’une tape sur l’épaule, que ce serait lui au départ. Qu’il avait plus de chances que Niels Hintermann, même s’il avait été moins rapide de 1’30 dans l’exercice chronométré que le vainqueur surprise de Wengen.

Un talent reconnu

Quel flair, quelle belle confiance. Avec un tel soutien de ses chefs, il ne pouvait plus se rater! «Nous avons toujours su que Luca était un skieur très talentueux, s’est exclamé Thomas Stauffer, le boss. La saison dernière, ce sont des problèmes de dos qui l’ont handicapé. Et cet hiver, alors qu’il peut enfin skier sans douleur, c’est le manque de réussite qui l’a empêché de briller sur la durée. Mais j’ai toujours été convaincu qu’il avait le potentiel pour réussir quelque chose de grand», a ajouté le Bernois. Bien vu. Après avoir soigné une hernie discale (ça ne s’invente pas) – lors de l’été 2014 – l’Helvète a eu la persévérance pour revenir au top à temps.

La course d’un jour

Trois jours après le fabuleux doublé réalisé par Wendy Holdener et Michelle Gisin, le Valaisan – qui a le même âge qu’elles (23 ans) – a su saisir sa chance le jour J. Comme Urs Lehmann en 1993, il n’avait encore jamais gagné, lui non plus, sur le cirque blanc, ni même escaladé un podium dans sa carrière. Luca Aerni, dont les responsables de Swiss Ski savaient qu’il serait capable de refaire ce retard entre les piquets ce lundi, a su répondre présent.

La chance…

Avant d’arriver à Saint-Moritz, Luca Aerni n’avait encore jamais disputé une descente en Coupe du monde. Le slalomeur s’est lancé sur cette Corviglia en pleine confiance, avec cette part d’insouciance qui déplace souvent des montagnes. Or pour réussir cet exploit, encore fallait-il ce petit coup de pouce de la baraka, qu’il bénéficie de cette réussite qui n’a pas toujours été son alliée jusqu’ici. Si le Polonais Maciej Bydlinski avait bouclé sa descente sept centièmes plus vite, le Valaisan aurait été éjecté au 31e rang et on ne parlerait pas de lui aujourd’hui! C’était son jour, écrit en gros et en gras dans son karma!

Une piste en parfait état

En terminant à la 30e place le matin, le Valaisan a en effet pu s’élancer sur une piste en parfait état, qui s’est ensuite dégradée très rapidement. «Oui, c’est vrai que la chance a enfin été de mon côté, a reconnu Luca Aerni. Je n’ai pas vraiment été gâté ces derniers mois, mais tout s’est complètement inversé pour ce combiné.» Le technicien pense notamment à cette manche, à la fin du mois de décembre à Madonna di Campiglio, où il avait le podium en poche avant d’enfourcher à quelques portes de l’arrivée. «Je suis ravi que la baraka ait tourné en ma faveur aujourd’hui, et pas plus tôt pour une course moins importante, car ce n’est pas tous les jours que l’on peut devenir champion du monde à domicile!» s’est réjoui le héros du jour, conscient que Justin Murisier (6e), Carlo Janka (7e) et Alexis Pinturault (10e) n’ont pas eu la même veine que lui…

Un traceur suisse

Signe du destin, c’est aussi son entraîneur, Jörg Roten, qui avait tracé la manche du slalom. Or, si le sympathique Luca a profité du piquetage de son coach, il a su réussir la manche parfaite pour toucher les étoiles. Ce n’est pas tous les jours qu’on relègue Marcel Hirscher à 36 centièmes derrière soi dans une manche décisive. L’Autrichien, qui était le tenant du titre, a échoué sur la plus petite des marges. «J’étais tellement nerveux que je me suis mis à trembler. Quand le dernier concurrent s’est élancé (ndlr: Romed Baumann, le leader après la 1re manche), je n’ai même pas réussi à le regarder descendre», a avoué un champion, comblé à plus d’un titre.

L’effet boule de neige

Un jour après la consécration de Beat Feuz, le clan suisse skie toujours sur son nuage. Avec une sixième médaille en comptant celle de Mauro Caviezel, troisième hier, cette sacrée journée pourrait continuer avec de l’or aujourd’hui, avec Aerni et Holdener dans l’épreuve par équipe…

Si Caviezel a frôlé l’or, Murisier s’est raté…

Il avait fait de ce combiné l’une de ses priorités, mais caramba, encore raté! Si, comme à Wengen, il avait mis tous les atouts de son côté en réussissant une bonne descente, Justin Murisier n’a pas pu en profiter sur le tracé du slalom, qui avait beaucoup souffert au moment où il s’est élancé. «La neige était devenue molle, mais c’est le ski, regrette un Valaisan bougon. Peut-être que j’ai été trop gentil sur certains passages.» S’il a été un peu malade la veille, le Bagnard ne cherche aucune excuse. «Sinon je n’aurais pas pris le départ», enchaîne-t-il sur un ton plus explicite qu’une longue diatribe. Ce motard qui aime mettre les gaz est un gagneur: «Je ne peux pas me réjouir d’une sixième place à des championnats du monde, peste-t-il. Maintenant, si je préfère que ce soit Luca Aerni que quelqu’un d’autre sur la plus haute marche du podium, la carrière de Justin Murisier ne va pas se jouer avec des succès de Aerni!» Ses Mondiaux ne sont pas encore terminés; il lui reste encore le géant jeudi. Qui sait! Peut-être aura-t-il cette fois-ci la chance de son compatriote valaisan de Crans-Montana. Pour la petite histoire, il avait déjà validé son billet pour Saint-Moritz après un septième rang obtenu dans le combiné de Santa Caterina à la fin du mois de décembre. Ce jour-là, il avait terminé… 30e du super-G matinal avant de bénéficier également d’un billard dans le slalom! Comme quoi…

C’était aussi le jour de chance de Mauro Caviezel, que personne n’attendait non plus sur le podium. Spécialiste de la vitesse, le Grison a su tirer son épingle du jeu après la pause. «C’est curieusement dans le slalom que je suis allé chercher cette médaille, souriait le descendeur, seulement 14e le matin. La piste n’était pas en très bon état, mais je ne me suis pas posé de questions et j’ai attaqué. Cela a passé et je suis hypercontent», assurait-il, même s’il n’est passé qu’à six centièmes de l’or! C.MA. (TDG)