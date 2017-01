Première manche fatale pour Shiffrin et Holdener

Mikaela Shiffrin éliminée, Wendy Holdener éliminée! La première manche du slalom de Zagreb a été fatale à deux filles qui n'avaient plus connu telle mésaventure depuis très longtemps.

Pour Mikaela Shiffrin, c'est la fin d'une sacrée série. L'Américaine avait remporté ses 12 derniers slaloms de Coupe du monde, et pas connu d'élimination sur le circuit depuis décembre 2012. C'est dire que l'année 2017 a commencé par un événement sur le Cirque blanc!

Mardi après-midi à Zagreb, Mikaela Shiffrin a enfourché au cours de la première moitié du parcours, tout comme Wendy Holdener, partie juste avant elle. La Schwytzoise restait pour sa part sur quatre podiums cet hiver (1x 2e, 3x 3e). Elle aussi peu habituée à ne pas finir ses manches, la skieuse d'Unteriberg avait toujours terminé dans les points depuis 24 slaloms, soit depuis mars 2014.

Gisin et Meillard éliminées

En l'absence de l'invincible Shiffrin et du métronome Holdener, c'est Veronika Velez Zuzulova qui a remporté cette première manche. La no 2 mondiale du slalom, dauphine de l'Américaine lors des trois derniers slaloms, a devancé l'Autrichienne Bernadette Schild de 39 centièmes et la Tchèque Sarka Strachova de 41 centièmes.

Orpheline de leur leader, les no 2 et 3 du slalom suisse n'ont pas pu prendre le relais. Tant Michelle Gisin que Mélanie Meillard ont été éliminées, au cours d'une première manche décidément redoutable. (ats/nxp)