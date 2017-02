Première étoile et victoire pour Roman Josi

Aligné durant près de 24', le MVP du championat du monde 2013 a inscrit le 1-1 (22e) et le 4-1 (53e, en power play) pour terminer cette rencontre avec un bilan de 3. Yannick Weber (temps de jeu 12'57'', bilan de -1) et Kevin Fiala (10'18'' sur la glace, bilan neutre) se sont montrés plus discrets.

«C'est la meilleure équipe de la Ligue, et je pense que nous avons réalisé un plutôt bon match», a expliqué Roman Josi après cette victoire, qui permet aux Predators de s'emparer de la 3e place de la Division centrale. «C'est toujours bon de battre une telle équipe, et cela va nous donner confiance.»

Fortunes diverses

Auteur de deux triplés lors des deux matches précédents des Preds, Filip Forsberg est rentré dans le rang. Ou presque: l'attaquant suédois a tout de même réalisé 3 points (1 but, 2 assists), et en est donc à 10 points sur ses quatre dernières sorties! Roman Josi n'est pas en reste: il compte 12 points (6 buts, 6 assists) en 10 matches joués depuis son retour aux affaires après sa commotion.

Les autres Suisses engagés samedi ont connu des fortunes diverses. Sven Andrighetto et Montréal sont allés s'imposer 3-2 après prolongation à Toronto, mais l'attaquant zurichois n'a été aligné que durant 8'28''. Mark Streit et Philadelphie ont été battus à Pittsburgh (4-2), où le défenseur bernois a accusé un bilan de -2. Soirée amère également pour Luca Sbisa (-1) et Vancouver, battus 4-1 à domicile par San Jose. (ats/nxp)