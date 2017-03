Pour Luca, Stephen et Gianni, ce sera forcément très spécial

Responsable romand de Special Olympics Switzerland, l’organe faîtier qui promeut le sport auprès des personnes en situation de handicap mental, Xaxier Blanc a une belle formule pour faire tomber les barrières. «Ils sont différents comme tout le monde», aime-t-il à dire. Il pense notamment à Luca Tassera, Gianni Sartori et Stephen Mann, les trois Genevois sélectionnés pour les World Winter Games, du 14 au 25 mars à Schladming (Autriche). Une première pour eux. A cette évocation, les trois skieurs alpins de Handisport Genève ont les yeux qui pétillent. Comme tout sportif qui rêve un jour de participer aux Jeux olympiques…

A deux semaines de la compétition, qui réunira 3000 sportifs (dont 50 Suisses) en provenance de 109 pays, les sélectionnés genevois mesurent encore mal la grandeur et la dimension émotionnelle d’un tel événement. «On se réjouit beaucoup mais on commence à stresser un peu», s’exclament-ils en chœur. Dans leur tenue officielle, ils éprouvent un sentiment de fierté. Et dans leur candeur, ils osent affirmer leurs ambitions, leurs espoirs de médaille.

Une envie de bien faire

«Le sport les valorise, il les aide à avoir une meilleure estime d’eux-mêmes, à mieux exprimer leurs compétences hors du foyer ou de l’atelier», note Fanny Forestier, leur coach. C’est elle qui les a sélectionnés en mai, c’est elle qui depuis assure leur entraînement technique et leur préparation psychologique. Plusieurs camps de neige à Siviez et à Vercorin ont été organisés. De même qu’un rassemblement national de sensibilisation à Saint-Moritz, où les 70 membres de la délégation helvétique ont appris à se connaître.

Pour l’éducatrice et monitrice de ski, les différences – comme les obstacles – s’effacent lorsque la passion est la plus forte. «Tant qu’on y croit», dit-elle en se réjouissant des progrès réalisés par ses protégés. «Avec eux, il faut peut-être davantage expliquer les choses, faire preuve d’une plus grande patience, mais ils ont tellement envie de bien faire.»

Luca (20 ans) sait bien ce qu’il doit encore améliorer pour viser le podium du slalom géant. «Il faut que je passe plus près des portes», indique-t-il. Skis aux pieds, le cadet du trio est moins timide que devant le journaliste qui l’interroge! Il gagne en autonomie, en confiance, en volonté. «Le plus dur pour eux est de se retrouver seuls dans le portillon de départ puis sur la piste», témoigne Xavier Blanc. Bien intégré, Luca travaille chez Migros, donne un coup de main à la pâtisserie et s’éclate sous le maillot des Schtroumpfs, une équipe de foot qui espère disputer les National Summer Games, l’année prochaine à Genève.

«Je suis bien accepté»

Des médailles, Gianni (22 ans) en a déjà gagné lors des Jeux nationaux de Coire. «Peut-être que dans ma catégorie, la concurrence était moins forte», dit-il. La modestie n’est pas un handicap! Ni un frein à l’enthousiasme. Le Genevois a vu Luca Aerni à la TV et veut s’inspirer de son style, même si le champion du monde du combiné a «skié trop vite». «Je dois plus baisser les genoux et mieux attaquer les piquets», confie-t-il. Comme son jeune coéquipier, Gianni vit en famille et fait l’apprentissage de l’intégration dans un atelier protégé de Firmenich (au rayon parfum) et en 5e ligue de foot à Veyrier. «Je me sens bien, je suis bien accepté. De toute façon, vous savez, il y a des méchants partout…»

A l’enseigne de Special Olympics, les mérites n’ont pas d’âge. La preuve avec Stephen, le troisième larron du trio, et ses 53 ans! Sportif tout-terrain, joueur de flûte et de violon à ses heures, cuisinier au café-restaurant Ô5 de Foyer-Handicap, le «British» a accueilli sa sélection avec infiniment de reconnaissance. «A Handisport Genève, j’ai vu beaucoup de sportifs partir aux World Games, en Corée, au Japon ou aux Etats-Unis. Je n’imaginais pas que ça serait un jour mon tour», s’émerveille-t-il. A Schladming, comme Luca et Gianni, il espère briller devant ses proches.

Les premières courses sont programmées le 19 mars, au lendemain d’une cérémonie d’ouverture qui promet d’être belle. «Sans hymnes nationaux, précise Xavier Blanc. Ce sont les sportifs que l’on célèbre.»

(TDG)