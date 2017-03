Pour Charly Carreño, Chênois ne joue pas battu

A Sous-Moulin, on pourrait croire que tout va comme sur des roulettes. Réveillées par le printemps, les trottinettes sont de sortie et leur joyeux va-et-vient met le dogue allemand de Charly Carreño dans tous ses états! «Il n’est pas méchant, il veut juste jouer», rassure-t-il. La poigne ferme et le verbe paisible, l’entraîneur espagnol n’en perd pas sa bonhomie. Samedi, son équipe risque pourtant de se jeter dans la gueule du loup en recevant Näfels. Pour les oiseaux de mauvais augure, ce quart de finale des play-off (en mode best of 3) sent la fin de série pour Chênois…

En janvier, c’est sûr, les Genevois jouaient aussi comme sur des roulettes! Après avoir digéré une préparation physique intense et mis à profit l’automne pour assimiler les systèmes de jeu de leur nouveau coach, ils s’étaient mis à tutoyer les meilleurs. Bien lancés, ils venaient d’épingler le Lausanne UC à leur tableau de chasse et leur force collective avait du mordant. Durant un set, le premier, ils avaient pris Näfels à la gorge. Mais, comme par désenchantement, la belle mécanique s’est brusquement grippée et les défaites se sont succédé.

La réception essentielle

Aujourd’hui, alors que Chênois vient de sortir de sa spirale négative en dominant Einsiedeln, Carreño évoque cette baisse de régime sans dépit apparent. Etait-elle prévisible? «Disons qu’elle n’est pas inexplicable. Cette saison, toutes les équipes à l’exception de Schönenwerd ont connu une période de fléchissement. La nôtre a coïncidé avec une perte de fiabilité en réception. Contre les ténors de LNA, cela ne pardonne pas. Difficile, dans ces conditions, de construire et de dicter le jeu. Pour être performante, mon équipe ne peut se permettre d’être fragile en réception.»

Le coach espagnol analyse sans chercher de torts à quiconque. Il n’a pas pour habitude de pointer le doigt sur un fautif. Pour lui, la critique ne franchira jamais le mur du vestiaire. Surtout, elle ne saurait mettre à mal un projet d’avenir. «Chaque lundi, on débriefe et on se remet au boulot. Perdre, ça fait mal, mais l’équipe ne s’est jamais découragée pour autant», affirme-t-il.

Bien sûr, l’échec contre Lucerne a été dur à encaisser. Sans lui, c’est le LUC qui s’invitait demain à Sous-Moulin. Un adversaire supposé plus abordable, sportivement et géographiquement! Charly Carreño sourit: «Franchement, on n’était pas en position de force pour choisir notre adversaire!» Il se marre moins en écoutant la prédiction de certains fossoyeurs. «On nous enterre avant qu’on ne soit mort», s’insurge-t-il. Et d’objecter: non, Näfels n’est pas imbattable, même s’il peut compter sur le «service-bloc» le plus performant de la ligue; non, l’exploit n’est pas impossible, même si Chênois n’a jamais battu l’équipe glaronaise cette saison (lire ci-contre)!

Prêt à continuer

L’entraîneur chênois attend le verdict des play-off sans peur. «C’est une nouvelle compétition qui commence, avec sa propre loi, sa propre vérité, dit-il. On connaîtra alors notre vraie place.» Cette semaine, à l’entraînement, Marlon Palharini et ses coéquipiers ont remis le bleu de chauffe. Retravaillé leurs gammes en réception. La victoire à Einsiedeln a fait du bien. «Toutes les victoires sont bonnes à prendre», insiste Charly Carreño. L’immense attaquant Babic est prêt à se plier en quatre pour capter les services adverses. Son coude rétabli, Ruca Dos Santos est à nouveau d’attaque.

Qu’importe l’issue de ces play-off, Charly Carreño souhaite vivement poursuivre son travail à Sous-Moulin la saison prochaine. Malgré les moyens limités du club. «Ici, il y a de la matière et du talent pour mener un vrai projet d’avenir. Avec les dirigeants, on partage la même philosophie», assure-t-il. Il estime à «95%» ses chances d’être toujours Chênois l’automne prochain.

