Plus mature et plus forte, la Suisse rêve en couleur

Le bruit des balles de Timea Bacsinszky et de Belinda Bencic a beau se faire de plus en plus fort à Palexpo, on ignore toujours où les mènera ce Suisse-France de 2017, mais on sait en revanche parfaitement d’où vient la formation conduite par Heinz Günthardt et surtout à quel moment elle a concrètement vu le jour. C’était il y a trois ans, pile-poil, et déjà devant les «Bleues». Dans une rencontre du Groupe mondial II qui paraissait alors bien anecdotique en plein Paris, les Françaises s’étaient imposées sur le fil (3-2), mais un vent nouveau avait soufflé sur le groupe rouge à croix blanche. La Vaudoise reprenait alors doucement mais sûrement le fil de sa carrière et la Saint-Galloise effectuait des premiers pas fracassants dans cette compétition (succès sur Alizé Cornet et Virginie Razzano).

Un capitaine ambitieux

Trente-six mois plus tard, leur capitaine n’a rien oublié de ce qui a certainement constitué un tournant dans sa fonction. «L’équipe était au début de quelque chose, en pleine construction, et chacune s’était bien battue, se souvient Günthardt. C’était forcément spécial pour moi car j’assistais au début de l’ascension de Belinda et au grand retour de Timea. Depuis, on a tous fait du chemin!» Et quel chemin!

Revenues dans le Groupe mondial I à la faveur de victoires cueillies avec un gros cœur au Brésil, en Suède et en Pologne, «Timi», «Beli» et leurs partenaires en sont carrément à afficher désormais d’autres ambitions qu’un simple maintien dans cette catégorie de jeu. La demi-finale vécue l’an dernier leur a encore un peu plus ouvert l’appétit. L’arrivée à un excellent niveau de Viktorija Golubic et le «come-back» de Martina Hingis ont donné davantage d’arguments encore à leur capitaine. Dorénavant, il ne cache rien de ses rêves. «Le groupe est plus mature qu’il y a trois ans, plus fort aussi, reprend Heinz Günthardt. Les progrès effectués par les unes et les autres sont considérables.»

Et à travers ceux-ci, les rêves prennent forme. Car si la France reste un os difficile à ronger, tout le monde sait bien que le vainqueur de ce duel entre voisins déboulera en favori dans le dernier carré, soit contre la Biélorussie (sans Victoria Azarenka) soit contre les Pays-Bas. Autant dire que la question se pose: et si, après ce week-end genevois, c’était l’année de la Suisse? «Une fois en quarts de finale comme nous le sommes, on peut effectivement espérer gagner la Fed Cup, répond le capitaine helvétique. Je sais que mes joueuses peuvent battre tout le monde, mais c’est aussi le cas des sept autres nations engagées dans cette compétition. Pour aller au bout, il nous faudra un peu de chance, un petit coup de pouce du destin.»

Une ancienne à surveiller

Soit un peu tout ce qu’il avait manqué en 2016, lorsque Bencic avait déclaré forfait pour la demie contre les Tchèques et que Bacsinszky, touchée par des problèmes personnels, s’était liquéfiée sur le terrain. Cette page-là tournée, les Suissesses s’attendent à devoir livrer une grosse bataille ce week-end contre des Françaises finalistes l’an dernier et elles aussi outillées pour aller loin. «Ce 1er tour constitue un grand défi pour nous, avertit Timea. On misera sur nos qualités mais aussi sur notre esprit d’équipe pour faire la différence.»

Dix mois après avoir pris l’eau à Lucerne, la Vaudoise exclut cependant l’idée d’avoir une revanche à prendre avec la Fed Cup. «A l’époque, j’ai donné ce que je pouvais alors donner sur le terrain, rappelle-t-elle, je n’ai aucun reproche à me faire. Je m’étais impliquée à 100%, comme je m’apprête à le faire ce week-end. Et on fera les comptes à la fin.»

Tout en sachant qu’il se pourrait bien que l’addition tombe tardivement dimanche soir dans l’un des deux camps. «A mon avis, cette rencontre va se jouer sur pas grand-chose, sur de menus détails», prophétise d’ailleurs Heinz Günthardt. Et c’est peut-être là que le Zurichois devra «sortir du banc» une certaine Martina Hingis. La Saint-Galloise, elle, a bien une revanche à prendre avec cette compétition, dix-neuf ans après avoir perdu la finale à… Palexpo.

Les balles de «l’ancienne» du groupe font pour l’heure moins de bruit dans l’antre genevois, mais l’intéressée est impatiente de saisir sa raquette pour écrire une autre histoire. Celle de cette «nouvelle» équipe de Suisse.

Qui derrière Bacsinszky?

Mais qui donc accompagnera Timea Bacsinszky samedi en simple? En temps normal, soit lorsque Belinda Bencic paraît dans son assiette, la question ne se poserait même pas dans le camp suisse. Or, puisque cela fait une année que la Saint-Galloise – promise à sortir du top 100 WTA en début de semaine prochaine – est loin de son meilleur niveau, rien n’indique qu’elle «grimpera» sur le court d’entrée. «Je n’ai pas encore mon équipe en tête, concédait d’ailleurs Heinz Günthardt mercredi. Je sens que tout le monde est prêt, c’est sûr, mais je sais que tout reste ouvert, aussi. Nous discutons encore. A moi d’opérer les bons choix, au final.» Sans doute le Zurichois a-t-il fini par trancher la nuit dernière après avoir observé ses joueuses à l’œuvre durant trois jours. Puisqu’elle devance actuellement «Beli» de 18 rangs au tableau WTA, Viktorija Golubic (63e mondiale) peut-elle avoir sa chance? «On décidera le plus tard possible, mais «Viki» a clairement effectué de gros progrès ces derniers temps», ajoutait le capitaine, sans laisser traîner d’indice.

Quelques heures plus tard, celui-ci précisait tout de même que Belinda Bencic était, de ses protégées, celle apparue la plus en jambes lors des premiers entraînements genevois. «Elle a bien joué en arrivant à Palexpo.» Cela suffira-t-il à ouvrir la porte de la titularisation à l’ancienne No 1 mondial junior? Elle, en tout cas, continue de se montrer à la fois impatiente et excitée de pouvoir enfin disputer une rencontre de Fed Cup sur son sol. Tiens, et si c’était pour elle l’occasion de prendre un vrai nouveau départ? A.CE. (TDG)