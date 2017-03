Pierluigi Tami viré par Grasshopper

Pierluigi Tami n'est plus l'entraîneur de Grasshopper. Le conseil d'administration du club s'est réuni dans l'urgence dimanche après-midi, au lendemain d'une défaite 2-1 contre Vaduz, et a décidé de se séparer de son coach et de le remplacer par Carlos Bernegger, ancien entraîneur de Lucerne et de GC.

Les Grasshoppers n'ont pas gagné le moindre match en 2017 (cinq défaites et un nul). Ce manque de résultats a fait glisser le club zurichois à la huitième place du classement, avec trois points d'avance sur Lausanne-Sport et un sur Vaduz.

Jusqu'à la fin de la présente saison

Bernegger a longtemps officié comme entraîneur dans le centre de formation des Sauterelles (2000 - 2008). Il a même trois fois assuré l'intérim à la tête de la première équipe.

Il avait alors répondu favorablement à l'appel d'Alexander Frei, alors directeur sportif de Lucerne, pour diriger le FCL entre avril 2013 et octobre 2014. Le Suisse-Argentin de 48 ans était récemment revenu à Niederhassli chez les jeunes de GC. Bernegger a signé jusqu'à la fin de la présente saison.

Pierluigi Tami était en poste depuis janvier 2015, quand il avait pris la succession de l'Allemand Michael Skibbe. L'ancien sélectionneur de la Suisse M21 (vice-championne d'Europe 2011) avait sorti GC de la panade durant son premier semestre et avait conduit son équipe à la quatrième place du championnat 2015/16, avec un effectif plutôt jeune pratiquant un football attractif.

Mais les nombreux départs des derniers mois (Dabbur qui est finalement revenu, Ravet, Källström avec fracas cet hiver) ont clairement désarmé le club le plus titré de l'histoire du football national. (ats/nxp)