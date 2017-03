Petkovic lance Moubandje d'entrée à Genève

Vladimir Petkovic s'est montré sage au moment de coucher sur le papier son onze titulaire pour affronter la Lettonie à Genève (18 heures).

Pour sa cinquième rencontre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, la Suisse sera disposée comme elle en a l'habitude depuis une bonne année. Fabian Schär et Johan Djourou forment la charnière devant Yann Sommer, Stephan Lichtsteiner évoluera dans son couloir droit et François Moubandje à gauche, à la place du blessé Ricardo Rodriguez.

Au milieu de terrain, c'est Gelson Fernandes qui a été préféré au néophyte Remo Freuler pour faire la paire avec Granit Xhaka, dans la position normalement occupée par Valon Behrami, lequel a jeté l'éponge jeudi (cuisse).

Blerim Dzemaili dans l'axe, avec Xherdan Shaqiri à sa droite et Admir Mehmedi à sa gauche, soutiendront l'avant-centre Haris Seferovic.

La Suisse a remporté ses quatre premiers matches de la campagne et une victoire supplémentaire serait un record. Elle devance au classement le Portugal et la Hongrie, qui en découdront à Lisbonne plus tard dans la soirée.

(ats/nxp)