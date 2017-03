Petkovic: «L'équipe sait compenser les absences»

Vladimir Petkovic publiera vendredi sa liste de joueurs pour le match qualificatif du Mondial 2018 contre la Lettonie (25 mars à Genève). Le sélectionneur a toutefois reçu la presse lundi à Lausanne, où sera basée la Suisse la semaine prochaine, avec un message fort: il maintient sa confiance en ses hommes.

Vladimir Petkovic, avez-vous pris des vacances après cette année 2016 chargée?

«Comme toujours, j'ai eu un peu de vacances actives. Mais, pendant quatre mois, il y a aussi eu des moments plus passifs, même si j'ai travaillé. Mais ce n'était pas le travail que j'aime, celui qui se fait sur le terrain. Alors je me réjouis d'y retourner bientôt, de retrouver tout le monde pour prendre du plaisir sur la pelouse.»

L'année passée ayant été intense sur le plan émotionnel, avez-vous quand même ressenti le besoin de déconnecter?

«Par chance, ou malchance, le métier de sélectionneur implique que l'on a beaucoup de temps pour le faire. Je ne me sens pas fatigué, surtout sur le plan mental. Je suis motivé et j'espère transmettre cette motivation aux joueurs.»

Le football est ainsi fait que le passé ne compte presque pas. N'est-ce pas un peu frustrant de ne même pas pouvoir se reposer un peu sur une année 2016 globalement positive?

«Le passé est le passé. Nous avons conclu un cycle qui restera dans l'almanach, mais qui ne garantit aucunement que nous ferons aussi bien lors du prochain match. Il n'y a rien d'autre à faire que donner chaque jour encore plus, car c'est cela qui peut t'apporter les résultats. Et, on le voit bien, ce sont les résultats qui t'offrent la sérénité.»

Comment compensez-vous cette instabilité inhérente au football? En tant qu'homme, n'a-t-on pas besoin d'un socle sur lequel se reposer?

«Cette stabilité, je l'obtiens dans la vie de tous les jours. Avoir le goût de la vie, de la famille et de ce métier que j'ai la chance d'exercer. Tout cela t'empêche de trop cogiter car tu les fais avec tout ton cœur. Si l'on se pose trop de questions, c'est que quelque chose ne va pas.»

Quelle équipe de Suisse vous attendez-vous à retrouver la semaine prochaine?

«Surprise! Pour moi aussi, car il faut attendre de savoir qui sera apte ou pas, surtout physiquement. J'espère ne pas avoir à effectuer trop de changements, de révolutionner l'équipe, afin d'avancer dans ce processus aussi bien que nous l'avons fait jusqu'à présent.»

Cette fois-ci, les secteurs les plus inquiétants, compte tenu du temps de jeu et de la forme des joueurs, sont la défense et l'attaque. Y voyez-vous de gros problèmes ou plutôt des petits soucis?

«Non, ce n'est pas un énorme problème. Les gros problèmes sont liés aux absences sur blessure, à la santé. Pour tout le reste, il y a une solution. Ceux qui jouent en club auront l'occasion de prouver leur niveau sur la scène internationale et ceux qui jouent moins auront l'opportunité aussi d'envoyer un signal: 'Je suis ici, je joue bien'. Bien sûr, il va manquer quelques matches dans les jambes de certains, mais il n'y a pas tant de joueurs que cela qui ne jouent pas du tout. Certains jouent un peu moins mais, sur une période courte, ce n'est pas un problème. Et, de toute façon, je ne vais sûrement pas abandonner mes joueurs à la première difficulté! Ce serait différent si un international ne jouait pas pendant six mois. Là, il deviendrait non sélectionnable.»

Finalement, l'histoire est toujours la même: jamais l'équipe de Suisse ne se réunit avec toutes ses forces en présence. C'était déjà le cas cet automne et, pourtant, elle a gagné ses quatre matches. Comment l'expliquez-vous?

«L'équipe a grandi. Le processus que nous avons initié a porté ses fruits. L'équipe sait compenser les absences, de par les qualités de chacun et du fait que tout le monde essaie de donner encore plus. Que ceux qui sont sur le terrain donnent plus quand ils sont appelés à remplacer ceux qui pourraient être considérés comme les stars. Et c'est ce que je veux: toujours voir l'équipe, une équipe qui respire ensemble, qui est unie. Nous sommes de ce point de vue sur le bon chemin, mais cela restera toujours un chantier ouvert dans lequel on peut s'améliorer.»

Laissons de côté les résultats, les matches. Finalement, quelle est votre plus belle victoire en tant que sélectionneur?

«Nous avons réussi à former un groupe, et je ne parle pas uniquement des joueurs, mais d'un groupe de cinquante ou soixante personnes qui respirent ensemble. Un groupe sans trop de conflits ni de jalousie et qui possède une grande marge de progression.»

On imagine aussi que d'avoir inculqué à la Suisse la volonté de jouer, quel que soit l'adversaire ou le contexte, avec plus ou moins de réussite, est également motif de satisfaction...

«Oui. Il s'agissait dès le premier jour de mon mandat de créer une certaine mentalité, d'implanter certains présupposés pour jouer d'une autre manière. J'attends de l'équipe qu'elle ait la volonté de s'imposer sur le terrain, qu'elle ne se cache pas, qu'elle soit pro-active. Car, psychologiquement, dès que l'on arrive à ce stade, certains gestes techniques ou mouvements tactiques sont plus faciles à réaliser. Ce qui prime ici est la confiance mutuelle entre le staff et les joueurs.»

Autre succès à mettre à l'actif de cette équipe de Suisse, le fait que cet automne, malgré les absences ou les méformes dans le secteur offensif, il y a toujours eu neuf buts marqués par huit joueurs différents. Comme si, indépendamment des individualités, le projet collectif et global se suffisait à lui-même pour faire les différences...

«Absolument. Tous les joueurs doivent avoir la possibilité de s'exprimer, y compris devant les buts. Il n'y a pas que les attaquants qui doivent marquer ou les défenseurs défendre. Nous devons évoluer comme un ensemble. Quand je regarde le nombre d'occasions que nous avons, il est clair que nous devons nous montrer plus efficaces, que nous devons accélérer notre jeu, que nous devons, comme les grandes équipes, arriver le plus vite possible devant le but adverse et mettre le ballon au fond. Tout le monde se sent concerné par ce projet, tout le monde se sent comme étant une pièce d'un puzzle et c'est beau. Tout le monde a un rôle très important. Ceux qui ne jouent pas doivent épauler ceux qui jouent car, quand leur tour arrive, il recevront le même traitement.»

Quand vous voyez cette équipe de Suisse qui à l'air de bien vivre et qui obtient des résultats en dépit des absences, cela accroît sans doute votre confiance en l'effectif actuel?

«Pas que la mienne. C'est la démonstration que les joueurs croient de plus en plus en notre projet. Je préférerais avoir tout le monde à disposition et me retrouver devant des choix difficiles à faire. Mais il est important que le groupe soit convaincu qu'il peut gagner sans l'un ou l'autre joueur.»

Vous disiez que vous n'abandonneriez pas vos joueurs à la première difficulté et on voit bien la confiance que vous avez en eux. Est-ce à dire qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des surprises dans la liste que vous publierez vendredi pour le match contre la Lettonie?

«Non, je n'espère pas... Je souhaite avoir tout le monde en bonne santé. Cette fois, j'ai élaboré une liste élargie avec trente-deux noms, également pour donner des signaux à d'autres, leur dire qu'ils étaient proches de l'équipe nationale, qu'ils devaient continuer à être performants en club pour me convaincre qu'ils avaient leur place avec nous.»

(ats/nxp)